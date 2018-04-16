《經濟通通訊社１６日專訊》海南省國資委召開會議，要求準確把握國企定位，以更高站位
更寬視野推進海南國資國企新一輪改革。國資委將組織專門力量深入研究，抓住難得機遇，做強
做優做大國有企業，推動國有企業走在全省高質量發展的前列。（ｃｔ）
16/04/2018 14:48
【海南自貿】海南國資委：穩步推進國資國企新一輪改革
《經濟通通訊社１６日專訊》海南省國資委召開會議，要求準確把握國企定位，以更高站位
更寬視野推進海南國資國企新一輪改革。國資委將組織專門力量深入研究，抓住難得機遇，做強
做優做大國有企業，推動國有企業走在全省高質量發展的前列。（ｃｔ）
|生財有道16/04/2018
【FOCUS】海南自貿崛起 香江名句怎重寫
|專訪16/04/2018
詹培忠: 若港人無力置業可買泰國馬拉樓，無限量支持親孫
|專訪16/04/2018
詹培忠: 華資經紀逼至牆角無固定生意 成為金融中心孤兒
|專訪16/04/2018
詹培忠: 股市未有大崩壞 料下輪股災恒指跌至二萬五千點
|生財有道16/04/2018
【海南自貿】陳錦興：航基有回吐壓力 彩票股缺基本因素不宜追入
|生財有道16/04/2018
【外賣大商機】阿里攬餓了麼撼騰訊 麥當勞抱團順豐
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰