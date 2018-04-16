【海南自貿】海南國資委：穩步推進國資國企新一輪改革

《經濟通通訊社１６日專訊》海南省國資委召開會議，要求準確把握國企定位，以更高站位

更寬視野推進海南國資國企新一輪改革。國資委將組織專門力量深入研究，抓住難得機遇，做強

做優做大國有企業，推動國有企業走在全省高質量發展的前列。（ｃｔ）

