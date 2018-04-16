【Ａ場震盪】滬綜指跌１﹒９％，失守三千一

《經濟通通訊社１６日專訊》Ａ場跌勢加劇，滬綜指時隔逾２個星期再失守３１００點，現

跌１﹒８７％，報３０９９﹒９８點，深成指跌１﹒２％，創業板跌０﹒２％。

大市近全線行業板塊向下，地產、金融股領跌，上證１８０大跌２％。

約２０隻海南板塊概念股漲停，但仍無力護盤。（ｋｌ）

