《經濟通通訊社１６日專訊》Ａ場跌勢加劇，滬綜指時隔逾２個星期再失守３１００點，現
跌１﹒８７％，報３０９９﹒９８點，深成指跌１﹒２％，創業板跌０﹒２％。
大市近全線行業板塊向下，地產、金融股領跌，上證１８０大跌２％。
約２０隻海南板塊概念股漲停，但仍無力護盤。（ｋｌ）
16/04/2018 13:51
【Ａ場震盪】滬綜指跌１﹒９％，失守三千一
《經濟通通訊社１６日專訊》Ａ場跌勢加劇，滬綜指時隔逾２個星期再失守３１００點，現
跌１﹒８７％，報３０９９﹒９８點，深成指跌１﹒２％，創業板跌０﹒２％。
大市近全線行業板塊向下，地產、金融股領跌，上證１８０大跌２％。
約２０隻海南板塊概念股漲停，但仍無力護盤。（ｋｌ）
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