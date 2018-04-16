【Ａ場震盪】分析指Ａ股挫因幣策趨緊及樓市調控，料再失三千一關

《經濟通通訊社１６日專訊》除中小板及創業板外，滬深兩市今日普遍震盪下行，滬綜指今

早低開０﹒１９％後愈跌愈多，午後在地產及金融股跌幅持續擴大下更一度失守３１００點，低

見３０９６點，最終收市跌１﹒５３％，報３１１０﹒６５點，創去年６月初以來最低位，連跌

三個交易日；創業板反而逆市升０﹒７７％，報１８３８﹒７１點；兩市全日成交４５０７億元

人民幣，較上日增加１３﹒７％。

有市場人士分析認為，Ａ股市場今日急跌與三大因素有關，首先是內地政策面趨緊提速，日

前人行公布廣義貨幣（Ｍ２）增長８﹒２％，增速分別比２月末和上年同期低０﹒６個和１﹒９

個百分點，亦低於預期的８﹒９％，這說明中央開始真正地收緊銀根，內銀今日應聲而落拖低大

市，四大行挫３％至４％不等。

第二，港幣持續貶值，香港金管局雖多次出手入市，但今天美元對港幣依然在升，美聯儲可

能於６月再次加息，如香港跟隨加息會對香港房地產帶來衝擊，繼而影響香港本地以至內地的樓

價；另外有數據顯示，今年首季全國主要城市發布房地產調控已達７６次，有指內地樓市已進入

「深層次」調控。連番利淡消息拖累整個內房板塊急跌，華夏幸福（滬：６００３４０）被上交

所要求就資金狀況等作進一步說明，市場憂慮公司資金鏈存在問題，華夏幸福跌停創一年低位，

萬科（深：０００００２）、保利（滬：６０００４８）、招商蛇口（深：００１９７９）等亦

挫３至６％不等。

第三，中美貿易戰仍未明朗，市場內市造好氣氛甚低。

內銀及內房均為滬綜指權重股，若短時間內兩個板塊仍未止瀉，短期３１００點關口將再次

失守下試。（ｅｎ）

