【Ａ場震盪】滬綜指三連跌收跌１﹒５％創逾十個月低，地產股重挫



《經濟通通訊社１６日專訊》美、英、法三國周末空襲敘利亞，地緣政治再度緊張，加上上

周五（１３日）收市後公布的多項金融數據均遜預期，引發投資者拋售避險。滬綜指低開

０﹒１９％，午後在地產及金融股跌幅擴大下一度失守３１００點，低見３０９６點，跌近２％

，最終收市跌１﹒５３％，報３１１０﹒６５點，為去年６月初以來最低，連跌三個交易日；深

成指跌０﹒６１％，報１０６２１﹒７９點；創業板倒升０﹒７７％，報１８３８﹒７１點；兩

市全日成交４５０７億元人民幣，較上日增加１３﹒７％。

大市逾７０％行業板塊向下，煤炭、地產、銀行及保險均挫約３％，僅電腦設備、軟件股等

逆市向上。



＊內地樓市踏入深層次調控，地產股捱沽＊



分析指內地樓市進入「深層次」調控，加上有傳內銀獲准上調存款利率浮動上限，分析料市

民存款意願將會增加，而貸款購房投機意願則會降低，地產股大跌，成為跌市火車頭。華夏幸福

（滬：６００３４０）被上交所下發問詢函，要求就資金狀況等作進一步說明，華夏幸福資金鏈

存隱憂，股價跌停收市；保利（滬：６０００４８）挫５％，萬科（深：０００００２）亦一度

挫５％，收市挫近４％。

對於上調存款利率浮動上限對銀行業的影響，分析相信銀行息差將會收窄，利潤大幅下降，

加上３月新增人民幣貸款及Ｍ２增速均遜預期，銀行股全線受壓，建行（滬：６０１９３９）挫

４％，工行（滬：６０１３９８）及農行（滬：６０１２８８）挫３％，中行

（滬：６０１９８８）跌逾２％。

其他金融板塊亦全線受挫，新華保險（滬：６０１３３６）挫近５％，中信証券

（滬：６０００３０）跌近３％。



＊海南政策利好，概念板塊集體大漲＊



海南迎利好，國家支持全島建設自貿區，探索建設自貿港，重點發展旅遊、醫療健康和金融

等現代服務業，又鼓勵發展賽馬運動，探索發展競猜型體育彩票及大型國際賽事即開彩票等。

消息刺激海南板塊集體上漲，神農基因（深：３００１８９）、海馬汽車

（深：０００５７２）、海南橡膠（滬：６０１１１８）、龍頭欣龍控股

（深：０００９５５）、海南瑞澤（深：００２５９６）、海汽集團（滬：６０３０６９）、海

峽股份（深：００２３２０）、海航創新（滬：６００５５５）、海南高速

（深：０００８８６）等２１隻股份全日封漲停。

彩票概念股亦造好，從事彩票印刷的鴻博股份（深：００２２２９）漲停，紙業股安妮股份

（深：００２２３５）漲７％。

賽馬概念股近全線向上，羅牛山（深：０００７３５）及珠江實業（滬：６００６８４）均

一字漲停。（ｋｌ）



表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８０８﹒８６ －１﹒６１



深證綜合指數 １８２４﹒７７ －０﹒５２ ２５８５﹒００



上證Ｂ股指數 ３２３﹒１１ －１﹒０３ １﹒８５

深證Ｂ股指數 １１２９﹒３６ －０﹒９６ ０﹒９６



上證１８０指數 ８１３６﹒４３ －１﹒７７

上證３８０指數 ５３５０﹒８０ －０﹒７４



深證成份指數 １０６２１﹒７９ －０﹒６１

中小創新指數 ２２４７﹒８６ ＋０﹒２０

深圳創業板指數 １８３８﹒７１ ＋０﹒７７

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