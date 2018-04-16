【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升６５點子，報６﹒２７６０

《經濟通通訊社８３０日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒２８８４，較上個交易日升

１４點子。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開６５點子，報６﹒２７６０，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒２８２５。（ｋｌ）

