《經濟通通訊社８３０日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒２８８４，較上個交易日升
１４點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開６５點子，報６﹒２７６０，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒２８２５。（ｋｌ）
16/04/2018 09:36
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升６５點子，報６﹒２７６０
《經濟通通訊社８３０日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒２８８４，較上個交易日升
１４點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開６５點子，報６﹒２７６０，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒２８２５。（ｋｌ）
|國際動態16/04/2018
空襲敘國 美派軍艦聲東擊西
|生財有道13/04/2018
【ＦＯＣＵＳ】聰明錢逆轉序幕暗開 未雨綢繆迎財富夢驚醒
|中國故事13/04/2018
【上海特寫】建行上海首間「無人銀行」概念行先 實用為次
|生財有道13/04/2018
【港匯弱勢】金管局：加息視多項因素 息差收窄或令套利交易減
|剖析天下13/04/2018
【陰晴不定】中美談判進展現「羅生門」 侵侵大膽幻想汽車零關稅
|國際動態13/04/2018
對敘動武時機 特朗普稱可快可慢
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰