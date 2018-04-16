《經濟通通訊社１６日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒２８１５，
較上個交易日（１３日）官方收盤價升１０點子。全日在６﹒２７５８至６﹒２８７２之間波動
。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌３０點子，報６﹒２７５３。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒２８８４，較上個交易日升１４點子。
美國財政部日前發布半年度外匯政策報告，沒有將任何經濟體列為匯率操縱國，惟指責中國
在糾正貿易失衡問題上缺乏進展。（ｋｌ）
16/04/2018 16:38
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升１０點子，報６﹒２８１５
《經濟通通訊社１６日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒２８１５，
較上個交易日（１３日）官方收盤價升１０點子。全日在６﹒２７５８至６﹒２８７２之間波動
。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌３０點子，報６﹒２７５３。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒２８８４，較上個交易日升１４點子。
美國財政部日前發布半年度外匯政策報告，沒有將任何經濟體列為匯率操縱國，惟指責中國
在糾正貿易失衡問題上缺乏進展。（ｋｌ）
|生財有道16/04/2018
【俄鋁風暴】孫柏文料即使俄鋁停牌仍續派息 解禁後將大升至4元
|生財有道16/04/2018
【FOCUS】海南自貿崛起 香江名句怎重寫
|專訪16/04/2018
詹培忠: 若港人無力置業可買泰國馬拉樓 無限量支持親孫
|專訪16/04/2018
詹培忠: 華資經紀逼至牆角無固定生意 成為金融中心孤兒
|專訪16/04/2018
詹培忠: 股市未有大崩壞 料下輪股災恒指跌至二萬五千點
|生財有道16/04/2018
【海南自貿】陳錦興：航基有回吐壓力 彩票股缺基本因素不宜追入
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰