【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升１０點子，報６﹒２８１５

《經濟通通訊社１６日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒２８１５，

較上個交易日（１３日）官方收盤價升１０點子。全日在６﹒２７５８至６﹒２８７２之間波動

。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌３０點子，報６﹒２７５３。

今日人民幣兌一美元中間價報６﹒２８８４，較上個交易日升１４點子。

美國財政部日前發布半年度外匯政策報告，沒有將任何經濟體列為匯率操縱國，惟指責中國

在糾正貿易失衡問題上缺乏進展。（ｋｌ）

