《經濟通通訊社１６日專訊》市場消息指，人行今日將進行８００億元（人民幣．下同）７
天期逆回購操作、７００億元１４天期逆回購操作。
公開市場今日有２００億元逆回購到期，即今日淨投放１３００億元，周二（１７日）另有
３６７５億元中期借貸便利（ＭＬＦ）到期。
人行還就７、１４、２８及６３天期逆回購操作需求詢量。（ｋｌ）
16/04/2018 09:23
【人行放水】消息稱人行今進行千五億逆回購，淨投放１３００億元
《經濟通通訊社１６日專訊》市場消息指，人行今日將進行８００億元（人民幣．下同）７
天期逆回購操作、７００億元１４天期逆回購操作。
公開市場今日有２００億元逆回購到期，即今日淨投放１３００億元，周二（１７日）另有
３６７５億元中期借貸便利（ＭＬＦ）到期。
人行還就７、１４、２８及６３天期逆回購操作需求詢量。（ｋｌ）
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