  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/04/2018 08:30

【海南自貿】海南全島建自貿試驗區，發展賽馬、競猜型體育彩票

　　《經濟通通訊社１６日專訊》國家主席習近平１３日在慶祝海南建省辦經濟特區３０周年大
會上宣布，黨中央決定支持海南全島建設自由貿易試驗區，支持海南逐步探索、穩步推進中國特
色自由貿易港建設，分步驟、分階段建立自由貿易港政策和制度體系。
　　從２０１３年設立上海自貿試驗區以來，目前內地已有１１個自貿試驗區。但此次海南建設
自貿試驗區格外不同，它是全島建設自貿試驗區。
　　此外，與其他自貿區有別，根據「支持海南全面深化改革開放的指導意見」提出，將鼓勵發
展沙灘運動、水上運動、賽馬運動等項目，支持打造國家體育旅遊示範區。探索發展競猜型體育
彩票和大型國際賽事即開彩票。

＊海南自貿區的１８件事＊

１、加快推進城鄉融合發展體制機制、人才體制、財稅金融體制、收入分配製度、國有企業等方
面的改革；
２、支持海南設立國際能源、航運、大宗商品、產權、股權、碳排放權等交易場所；
３、要積極發展新一代信息技術產業和數字經濟，推動互聯網、物聯網、大數據、衞星導航、人
工智能同實體經濟深度融合；
４、要加強國家南繁科研育種基地（海南）建設，打造國家熱帶農業科學中心；
５、打造空間科技創新戰略高地，設立海南國際離岸創新創業示範區；
６、加快服務貿易創新發展，形成以服務型經濟為主的產業結構；
７、要加密海南直達全球主要客源地的國際航線；
８、要實施更加開放便利的離島免稅購物政策，實現離島旅客全覆蓋；
９、要做強做優熱帶特色高效農業，打造國家熱帶現代農業基地；
１０、支持海南建設現代化海洋牧場，加強深海科學技術研究；
１１、支持海南建設國家生態文明試驗區，為全國生態文明建設探索經驗；
１２、要實行最嚴格的生態環境保護制度，積極開展國家公園體制試點；
１３、建立健全陸海統籌的生態系統保護修復和污染防治區域聯動機制；
１４、要支持海南大學創建世界一流學科；
１５、鼓勵國內知名高校和研究機構在海南設立分支機構；
１６、鼓勵海南引進境外優質教育資源，舉辦高水平中外合作辦學機構和項目；
１７、允許外籍和港澳台地區技術技能人員按規定在海南就業、永久居留，允許在中國高等院校
獲得碩士及以上學位的優秀外國留學生在海南就業創業。
１８、要支持海南建立吸引外國高技術人才的管理制度，構建更加開放的引才機制。（ｃｔ）

返回新聞主頁

最新專題
More
國際動態16/04/2018
空襲敘國 美派軍艦聲東擊西
生財有道13/04/2018
【ＦＯＣＵＳ】聰明錢逆轉序幕暗開 未雨綢繆迎財富夢驚醒
中國故事13/04/2018
【上海特寫】建行上海首間「無人銀行」概念行先 實用為次
生財有道13/04/2018
【港匯弱勢】金管局：加息視多項因素 息差收窄或令套利交易減
剖析天下13/04/2018
【陰晴不定】中美談判進展現「羅生門」 侵侵大膽幻想汽車零關稅
國際動態13/04/2018
對敘動武時機 特朗普稱可快可慢
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
暢所欲妍 ． 屈穎妍
語言偽術之至高境界 108
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
未來20年，活得很好的人都具備這6項技能 2
健康Video
【坐骨神經痛】坐姿不良手尾長，兩招防患未然 3
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
【護心最強十字花科蔬菜】營養師教你3招 釋放有益營養素 2
為理發聲 ． 石老師工作室
流會失誤 責在建制 20
辦公室政治 ． 潘少權
【生存技巧】如何巧妙完成老闆指派的無聊任務，又不得罪人? 5
走肉廚房 ． Cathy Lee
【奇葩美味】葡汁香焗鑽石椰菜花 11
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
貿戰一錘定音 5
綠路閑人 ． lolo
輕斷食排毒增活力 6
樓市點評 ． 汪敦敬
【大遷徙下的樓市變遷】有需要而不買樓 如何抵抗大都會衝擊？ 5
美女中醫 ． 譚莉英
【腸胃不適乃家常便飯？】 用核桃、山藥、蓮子煲粥 健脾養胃 3
星座命理
【辦公室風水解密】租用還是買的好？最重要有「彎抱水」 1
健康大晒
【跑過黃金稻田、峽谷戰場】 3條台灣人氣馬拉松路線推介 5
我要退休 ． 羅國森、曾智華
政府年金加碼是好事
台灣熱話 ． 姚超文
【台灣私房菜地圖】隱身於傳統木器店 白斬土雞肉、清蒸鱸魚不預訂吃不到！ 3
國金與投資 ． 曾廣標
貿易戰站隊有術 6
我做Marketing ． Michael & Derek
【千奇百趣上班服】每逢星期五，她都會穿上超迷你短裙…… 3
玄來更精彩 ． 黃美雲
做打工皇帝要乜條件？ 1
鬆一鬆 ． 通通
【你去旅行嗎？】這名清潔工竟靠著「這方法」變成年收100萬環遊世界的人生勝利組！ 2
食療新意思 ． 陳沛思
【趕走春倦】姬松茸蟲草花木耳圓肉雞湯 2
暢所欲妍 ． 屈穎妍
語言偽術之至高境界 108
鬆一鬆 ． 通通
【原來係咁】酒店的床尾為什麼要放「非常沒用的一塊布」? 3
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
【咖啡會致癌？】不用怕！註冊營養師為你拆解謬誤 2
健康解「迷」
【常見婦女腫瘤】4個就有1個中招？子宮肌瘤沒病徵難發現？ 3
國金與投資 ． 曾廣標
千億美元戰役的底牌 18
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
未來20年，活得很好的人都具備這6項技能 2
玄來更精彩 ． 黃美雲
【真人真事】以為中風實被松鼠附身？高人妙招化解驚奇事件 2
政是有心 ． 余君雋
戴耀廷胡言亂語，害死香港；譚耀宗心領神會，解讀中央 21
玩樂好去處
【玩轉復活節】春日嘉年華！迪士尼全新「日與夜」5大焦點活動 3
為理發聲 ． 石老師工作室
不懂避嫌 何以為官 27
「男」言之隱 NEW
解開治療不舉的誤解 2
足球俱樂部 ． 主教練
皇馬巴塞拜仁穩入4強　歐聯抽籤無形之手若現 2
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休要靠小超人
抵玩自助遊
$11,000玩11日 與閨密把臂同遊墨爾本 1
香港街頭美食
【滷肉飯控出動】百年懷舊古早味！8大台灣人氣滷肉飯登陸香港 2
健康Video
【坐骨神經痛】坐姿不良手尾長，兩招防患未然 3
健康大晒
【打工仔帶飯的法則】黃金營養比例必須知！隔夜餸翻叮有咩要注意 7
小薯茶水間
【向名人取經】返工返到唉聲嘆氣？袋好8大打氣金句！ 4
廣告背後 ． 袁靜
【愛的方程式？】不時說聲「我愛你」，便可讓婚姻重燃愛火？ 6
形象UP！ ． 藍婷
【Ball場穿搭有學問】出席隆重場合，就等於要性感裝扮嗎？ 1
產品簡介

【etnet Bonus賞你】「The ONE x ONE PIECE 索柏大冒險」限定版「探索航海筆記本」+「探『索』旅行袋

經濟通攝影記者張嘉奇於《前線‧焦點 2017》新聞攝影比賽獲得季軍

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊