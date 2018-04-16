【海南自貿】海南全島建自貿試驗區，發展賽馬、競猜型體育彩票

《經濟通通訊社１６日專訊》國家主席習近平１３日在慶祝海南建省辦經濟特區３０周年大

會上宣布，黨中央決定支持海南全島建設自由貿易試驗區，支持海南逐步探索、穩步推進中國特

色自由貿易港建設，分步驟、分階段建立自由貿易港政策和制度體系。

從２０１３年設立上海自貿試驗區以來，目前內地已有１１個自貿試驗區。但此次海南建設

自貿試驗區格外不同，它是全島建設自貿試驗區。

此外，與其他自貿區有別，根據「支持海南全面深化改革開放的指導意見」提出，將鼓勵發

展沙灘運動、水上運動、賽馬運動等項目，支持打造國家體育旅遊示範區。探索發展競猜型體育

彩票和大型國際賽事即開彩票。



＊海南自貿區的１８件事＊



１、加快推進城鄉融合發展體制機制、人才體制、財稅金融體制、收入分配製度、國有企業等方

面的改革；

２、支持海南設立國際能源、航運、大宗商品、產權、股權、碳排放權等交易場所；

３、要積極發展新一代信息技術產業和數字經濟，推動互聯網、物聯網、大數據、衞星導航、人

工智能同實體經濟深度融合；

４、要加強國家南繁科研育種基地（海南）建設，打造國家熱帶農業科學中心；

５、打造空間科技創新戰略高地，設立海南國際離岸創新創業示範區；

６、加快服務貿易創新發展，形成以服務型經濟為主的產業結構；

７、要加密海南直達全球主要客源地的國際航線；

８、要實施更加開放便利的離島免稅購物政策，實現離島旅客全覆蓋；

９、要做強做優熱帶特色高效農業，打造國家熱帶現代農業基地；

１０、支持海南建設現代化海洋牧場，加強深海科學技術研究；

１１、支持海南建設國家生態文明試驗區，為全國生態文明建設探索經驗；

１２、要實行最嚴格的生態環境保護制度，積極開展國家公園體制試點；

１３、建立健全陸海統籌的生態系統保護修復和污染防治區域聯動機制；

１４、要支持海南大學創建世界一流學科；

１５、鼓勵國內知名高校和研究機構在海南設立分支機構；

１６、鼓勵海南引進境外優質教育資源，舉辦高水平中外合作辦學機構和項目；

１７、允許外籍和港澳台地區技術技能人員按規定在海南就業、永久居留，允許在中國高等院校

獲得碩士及以上學位的優秀外國留學生在海南就業創業。

１８、要支持海南建立吸引外國高技術人才的管理制度，構建更加開放的引才機制。（ｃｔ）

