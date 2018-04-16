【外賣大商機】阿里攬餓了麼撼騰訊，麥當勞抱團順豐

《經濟通通訊社記者俞瑾１６日報道》下廚是生活境界，外賣卻更似現代人生存必需。逾３

億「或忙、或宅、或懶」的在線餐飲平台用戶，推動內地外賣市場去年創下２０５３億元人民幣

的交易規模。

本月初，外賣獨角獸「餓了麼」獲阿里攜螞蟻金服聯手以９５億美元全資收購，與騰訊

（００７００）重金下注的「美團外賣」二強之爭勢更白熱化。去年收購麥當勞中港業務的中信

股份（００２６７）亦大手擴張外送業務，預計到２０２２年，內地４５００間分店中的逾７５

％都提供速遞服務。就在上周，滴滴外賣正式在無錫上線，靠單日近千萬元的補貼迅速拉攏人氣

……資本逐鹿之下，「舌尖上的中國」，或稱為「外賣裏的中國」更貼切。



＊三國之爭變兩強相鬥＊



據第三方數據機構ＤＣＣＩ《２０１７年中國網民網絡外賣服務調查報告》，自稱「中國最

大外賣平台」的美團外賣，用戶使用佔比達５３﹒９％；第二把交椅的餓了麼佔２９﹒８％；百

度外賣則佔１３﹒７％。

去年８月，總部上海的餓了麼宣布以８億美元收購百度外賣；至此，美團外賣、餓了麼、百

度外賣的「三國之爭」，演變為美團外賣和餓了麼的兩強相鬥，而背後實則又是騰訊與阿里的廝

殺。

騰訊持有超過１０％股權的美團點評，據報正計劃今年赴港上市，估值至少６００億美元，

而美團外賣正是美團點評旗下核心業務之一。

為何配送皮蛋瘦肉粥、揚州炒飯、麻婆豆腐……的外賣會成為阿里、騰訊重金落注的對象？

麥當勞中國又為何要力谷外送速遞？答案可能是醉翁之意不在酒，而在「即時短途配送」。



＊物流最後一公里競爭＊



跟順豐、京東橫跨全國的物流體系相比，外賣肯定算短途物流，且業務半徑通常是同城３０

分鐘以內的生活圈。

以餓了麼為例，其３００萬「蜂鳥配送」騎手團隊，每日身穿藍色制服、頭戴藍色頭盔活躍

於城市的街頭巷尾，日均配送訂單達４５０萬單，遠超目前京東物流日均百萬單的規模。

即使以順豐２０１７年實現快遞件量３０﹒５２億票計，日均快遞件量約８３６萬票，配送

種類僅限外賣、鮮花、蛋糕等的餓了麼，其日均件量卻相當於包羅萬有的順豐一半有多，足見業

務體量驚人。

無論是物流還是外賣，其本質都是點對點的物品流動轉移，當順豐以１７７６條航線構築起

骨幹運網，當京東物流在全國建下逾２５０個覆蓋逾２６００個區縣的倉庫，物流界的競爭已進

入以ＡＩ網絡算法為核心的「最後一公里」競爭。



＊提升新零售運作效率＊



不難想像，與大規模的幹線集中運輸相比，路線隨機、單件為主、人力密度高的短途配送已

成為影響用戶體驗和決定運輸成本的關鍵，而這正是阿里收購餓了麼、騰訊下注美團、麥當勞中

國的麥樂送抱團順豐的原因所在。

美團人工智能技術團隊負責人何仁清就指，物流中，算法差異帶來成本曲線的差異十分驚人

，人工智能其實就是「數據＋算法＋場景」的結合。美團的配送人工智能技術體系建基於大數據

及實時計算；簡單說，就是既保證用戶「等的時間最短」，同時又讓騎手「跑的路程最短」。

在新零售板塊跑馬圈地的阿里，今次收購內地外賣一哥餓了麼，其ＣＥＯ張勇表示，「外賣

服務是本地生活重要的切入點。餓了麼領先的外賣服務將與口碑的到店服務一起，為阿里生態拓

展全新的本地生活服務領域，完成從新零售走向新消費的重要一步。依托外賣服務所形成的龐大

立體的本地即時配送網絡，將成為廣大新零售場景下必需的商業基礎設施。」

可以預想，阿里「新零售一號工程」盒馬鮮生及高鑫零售、百聯、三江購物、新華都等商超

，未來或與餓了麼的即時配送服務整合。



＊騰訊順豐結盟引遐想＊



再看麥當勞中國，早在去年７月即已開始外賣平台麥樂送與順豐的跨界合作；而香港麥當勞

亦於部分地區由順豐旗下「順ＰＨＯＮＥ車」代送麥當勞外賣。

事實上，麥當勞中港業務大股東中信資本通過嘉強順風持有順豐約６％股權，而騰訊又是中

信資本股東之一。因應阿里收購餓了麼，坊間猜想，素為阿里死對頭的騰訊，重金投資美團之後

，未來或在借「騰訊雲」協助順豐之外，真金白銀「染指」順豐。無獨有偶，騰訊２５億入股的

海瀾之家２月傳出與美團外賣展開一小時送衣上門合作。

中信資本董事長兼首席執行官張懿宸就曾指，相信順豐可以在電子商貿以及物流上，協助麥

當勞在內地大展拳腳。

下次，當你外賣一碗皮蛋瘦肉粥或一個麥辣雞腿堡時，不妨遐想一下背後波瀾澎湃的大數據

實踐和資本角力，或許會覺得手中的食物更較堂食美味幾分。

