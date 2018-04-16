【ＦＯＣＵＳ】海南自貿崛起，香江名句怎重寫

【ＦＯＣＵＳ】「Ｃｈｉｎａ’ｓ Ｈａｗａｉｉ」海南，在經濟特區成立３０周年之際，

迎來國家主席習近平親自送上的重磅大禮－－到２０２５年，在全島初步建立自由貿易港制度。

倘若藍圖成真，海南將晉身全球居首的自貿港巨無霸，顯示當局尋找中國深化改革開放新支點的

決心，背後更暗藏南海風譎雲詭下的戰略布局。

「國際旅遊消費中心」等四大定位、「金融、航運、教育」等十大產業，字字醒目又似乎有

些扎眼。港人在炒上航基（００３５７）等概念股為個人荷包賺一桶金之餘，或許更應思考香港

還剩多少老本，國金中心、航運樞紐、自由行的「大茶飯」是風光無限，還是群星環耀之下，光

芒將黯……



＊劍指國際旅遊消費中心，港零售業或臨逆風＊



自鄧小平１９７８年確定實行「改革開放」，４０年來，中國錄得全球最炫目的經濟增長速

度，以「新四大發明」為標誌的互聯網革命、以大媽為表表者的中國遊客更成為西方人津津樂道

的故事。

然而，充分且公平的競爭、資本的自由進出和流通，在「ＧＤＰ至上」的低質量發展哲學下

，緩慢又滯後。得益於此，香港亦有了北水、自由行、中企排隊ＩＰＯ……的故事。

中共中央、國務院周六（１４日）晚公布的《支持海南全面深化改革開放的指導意見》，明

確支持海南重點發展度假旅遊、醫療健康、金融航運等現代服務業，剛剛從兩年低迷中反彈的香

港零售業或再面臨風險；意見並鼓勵海南發展賽馬運動、探索發展大型國際賽事即開彩票，亦引

發遐想是為最終放鬆博彩「試水溫」，長遠勢分薄年收入逾３３０億美元規模澳門賭業的人氣。



＊中國開放大門愈開愈大，港人亦需放寬視野＊



雖是國人熱門的度假後花園，但海南的國際化程度遠不及香港、峇里甚至越南，此從去年入

境海外遊客數僅百萬人次可見一斑。

不過，隨著自貿港的號角吹起，早前Ａｎｔａｅｕｓ集團豪擲１６億美元投資的海棠灣七星

級紅樹林度假村、復星集團斥資百億元打造的三亞亞特蘭蒂斯酒店等旗艦級度假酒店，或終將迎

來豐厚投資回報。

此外，恆大（０３３３３）在海南西北海面的人工群島「海花島」項目，現正緊鑼密鼓建設

，雲集酒店、主題公園、會議中心、免稅店等為一體。建成之後，勢成為超越杜拜「棕櫚群島」

的話題之作。

試想，當地產巨頭、奢侈品牌競相重金落棋海南，彈丸之地的香港，對遊客的吸引力難道還

只能繼續倚靠米奇老鼠、幻彩詠香江甚至變相８折的港元匯率？當海南自貿港最大程度地簡化入

港貨物貿易管制措施，最終實現貨物自由流動，本就日漸式微的葵青港１０年內或難逃跌出全球

十大港口排名可能。

最重要的是，當習近平所言「中國的開放大門只會愈開愈大」，國人從眼光到資本都無需再

仰仗香港這個「窗口」，港人務要盡早放寬視野、艱辛努力，重寫不朽香江名句。

《經濟通記者俞瑾》

