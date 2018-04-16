【專訪】詹培忠：股市未有大崩壞，料下輪股災恒指跌至二萬五千點

《經濟通通訊社記者伍嘉儀１６日報道》今年２月美股連續數日錄得大跌，港股亦受到外圍

影響爆發「小股災」，曾經單日錄得大跌過千點，跌穿３１０００點關口。

然而，人稱「金牌莊家」的立法會前金融服務界議員詹培忠接受《經濟通通訊社》專訪時表

示，與１９８７年、１９９７年及２００８年「股災」相比，今年初恆指跌過千點只是調整，不

能稱為股災，更笑言「何災之有？」。

他又說「個煲仍未爆」，預言下一輪正式股災，恆指將會跌至２５０００點水平。



＊詹：個煲仍未爆」，恆指或跌至２５０００點＊



詹培忠認為，過去香港三次股災都是由美資基金興風作浪、殺戮市場、全面鏟平，將股市慢

慢由低位「拉上來」，之後再「一鋪清除」，讓投資者重新參與。

他指，道指由１８０００點衝上今年１月份高峰２６６１６點，但現在跌至２３９００點左

右，反映過去幾個月由美國大戶控制，令股市升勢消失。他又說，如果貨源在散戶手上，道指可

能已經跌至１８０００點以下。

至於港股何時出現下輪股災？詹培忠指出，「現時股市升到咁高，未可以追」，股市未出現

「大崩壞」，主要因為貨源仍在大戶手上未能走貨，因此只能有秩序地升跌，從中獲得利潤。

但他說，「股市一向「大蝦細」，把刀一直都在，只是睇下幾時砍下去」。而他又說，港股

市場的「大戶」，亦包括有國內基金、國內機構及私募基金等，散戶只是被牽著鼻子走。



＊詹培忠：現時股市「已經變質」＊



詹培忠認為，最聰明的散戶只是根據大股東公布的資料及研究報告作出分析，故此小股東只

是「隨波逐流」。他留意到，現時不少散戶主要買賣細價股，而細股市場太多「賊」，股價經常

是「向下炒」及玩弄財技。

現時股市「已經變質」，監管機構對「炒跌」的股份放縱及寬鬆處理，因此近月股市屢創新

高，但市場沒有充滿歡樂，因為散戶並沒有賺錢。

詹培忠又將散戶及大戶，分別形容為「格力狗」及電兔（澳門賽狗活動），最悲觀是散戶像

追逐電兔的格力狗，除非到達終點，格力狗才能上電兔，否則一直只能跟著電兔追逐。

