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16/04/2018 11:11

【專訪】詹培忠：華資經紀逼至牆角無固定生意，成為金融中心孤兒

　　《經濟通通訊社記者伍嘉儀１６日報道》早期香港股市只有一所證券交易所－香港證券交易
所（俗稱香港會），由於「香港會」由英籍人士創辦經營，上市條件嚴謹，大規模華資公司的上
市申請亦被拒之門外。
　　在６０至７０年代，香港經濟開始起飛，不少華資企業希望透過上市集資發展業務，但大多
被拒絕。
　　後來李福兆等人合組的遠東交易所，打破洋人壟斷局面。李福兆開創了香港股市的新紀元。
其後「金銀會」及「九龍會」亦開張營業，令不少素質較高，但被香港會拒之門外的華資公司得
以上市集資，推動港股市場朝氣勃勃。後來「四會合併」變成聯交所，及後於２０００年港交所
（００３８８）正式上市。

＊華資經紀「有粥食粥、有飯食飯，不奢望再發達」＊

　　人稱「金牌莊家」的立法會前金融服務界議員詹培忠接受《經濟通通訊社》專訪時表示，以
前有一段時間經紀是很「好」行業，比較容易賺錢，是紙醉金迷的時代。但自從「四會合併」後
，銀行獲批成為股票經紀，華資經紀在設施、資金、政策及人才均難與銀行競爭。他指出，當時
沒有社會政策支持，令華資經紀的生存空間越來越收窄。
　　詹培忠又批評時任金管局總裁任志剛歧視華資經紀，他指出，在１９９１年進入立法局成為
議員代表業界，期間一直為業界據理力爭，並為個人不公平對待的事件發聲，但無奈華資經紀無
客戶及「無人照顧」，最終被逼至牆角，成為金融中心的一個孤兒。他嘆息「這是歷史的殘酷，
無得怨，無得恨」。
　　作為「金牌莊家」的詹培忠說，如果當時曾紀風光的華資經紀，將部分資金置業購買住宅及
寫字樓，現在就能安居樂業。現時華資經紀的最佳寫照，就是希望不求大功只求無過地生活，「
有粥食粥、有飯食飯，不奢望再發達」。

＊華資經紀成為金融中心孤兒＊
　　
　　至於目前華資經紀情況，詹培忠認為，受到國內經紀競爭，華資經紀進一步受打擊。他指，
目前超過７０％的華資經紀已賣盤，而低微的佣金根本無利潤，形容是「棄之可惜」。華資經紀
已沒有固定生意，而協助公司借殼上市的生意也不能維持生計，即使有生意也不敢做，「只要有
一宗生意出問題，賺埋也不夠蝕」。他又指出，本地華資經紀「老嘅老、死嘅死，如果臨老才遭
劫就死不返生」。

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