【專訪】詹培忠：若港人無力置業可買泰國馬拉樓，無限量支持親孫

《經濟通通訊社記者伍嘉儀１６日報道》人稱「金牌莊家」的立法會前金融服務界議員詹培

忠接受《經濟通通訊社》專訪時表示，如果曾經風光過的華資經紀，將部分資金置業轉戰樓市住

宅及寫字樓，現在就能安居樂業。事實上，他本人就是最佳的例子。

詹培忠透露，位於金鐘海富中心的寫字樓是自置物業，「我無退休，鐘意返來就返來，唔鐘

意返就唔返」。



＊詹培忠自言擁有物業多到不得了＊



他更指：「我有的物業多到不得了，高峰時期於香港擁有十幾座樓。香港富豪都靠地產起家

，如果我與地產的業務有緣份，我的成果就不得了，哈哈！」。

詹培忠又舉例，曾經擁有╱現有的物業包括：德輔道中港澳發展大廈、淺水灣道１２７號全

幢、元朗永寧村、大嶼山幾十萬呎農地、以及古洞一百萬呎農地。當中，德輔道中港澳發展大廈

及淺水灣道１２７號全幢，分別以２﹒２億元及３﹒５億元沽貨，不過並非每幢物業投資都能獲

利離場，詹培忠表示在北角園明西街擁有８至１０個單位，至少投資２５年，但「一蚊都無得賺

」。



＊樓市最大敗筆是無填海，年青人可轉場泰國及馬拉置業＊



至於現時香港地產市場，詹培忠認為，今年香港不會跟隨美國加息，而可見未來，香港息口

最多升至６％至７％，不會加至十厘以上，他說，最重要是業主有固定收益，就不需擔心加息。

他又評論，樓市最大敗筆是回歸至今無填海建房，應該將大嶼山及屯門填海，甚至將長洲填

海至西環，增加土地供應，另外他贊成輸入外勞減低建築成本。

年輕人難「上車」已成為社會現象，詹培忠指，年輕人能負擔置業就買樓，但買不起也不要

勉強，建議年輕人到泰國及馬來西亞置業作為「保險」，「萬一有咩事都有地方居住」。至於長

者，他認為「有錢就留在香港，無錢就返鄉下，好過在香港屈屈質質」，只要內地能提供良好的

居住環境及醫療完善良好。



＊無限量支持個孫，如有需要可送贈樓＊



叱咤股壇數十載的「金牌莊家」詹培忠，轉眼已年過７０，而今年孫子２３歲，已於美國的

大學畢業，主修阿拉伯語，曾經於阿拉伯國家工作２至３個月。

詹培忠說：「我不會幫助個仔（已很大個），但我應承個孫，將來他有興趣做咩，我都一定

幫忙」，他續指：「個孫主修的科目，很合適成為外交官，如果有興趣，很合適在中國外交部工

作，不過這些人無前途，因為只是技術官僚，只會從事翻譯」。

至於會否協助個孫「上車」？詹培忠直指不會，但說：「我老婆手上有幾個物業，如果個孫

要就俾佢」，不過他強調其孫只是特殊及幸運的例子。

