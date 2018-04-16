【港匯弱勢】金管局再出手買入３５﹒９億港元

《經濟通通訊社１６日專訊》金管局今日下三時許再度承接港元沽盤，買入３５﹒９億元，

令周三銀行體系結餘降至１６６５億元。

港元弱勢持續，接連觸及７﹒８５弱方兌換保證，港美息差逾１厘下，令套息交易持續而令

港匯偏弱，金管局過去數天多次承接港元沽盤，總交易額達９６﹒６４億元，銀行體系結餘由

１７０１﹒１４億元進一步降至１６６５億元。（ｃｙ）

