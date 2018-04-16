《經濟通通訊社１６日專訊》天保能源（０１６７１）今日起至周四（１９日）招股，公司
擬發行３８５４萬股Ｈ股，公開發售佔一成，配售佔９０％。每股發行價介乎１﹒７４至１﹒９
０元，每手２０００股，入場費３８３８﹒２９元。
按指示性發售價中位數每股股份１﹒８２元計算，股份發售所得款項淨額估計約為１０２０
萬港元。約６２﹒２％用於提升公司技術及設備；約３７﹒８％用於成立天保售電公司，並根據
能源行業改革的最新發展規定注資其已註冊資本。
預期股份於４月２７日（星期五）掛牌。（ｇｌ）
16/04/2018 08:56
【新股上市】天保（１６７１）今起招股，入場費３８３８﹒２９元
《經濟通通訊社１６日專訊》天保能源（０１６７１）今日起至周四（１９日）招股，公司
擬發行３８５４萬股Ｈ股，公開發售佔一成，配售佔９０％。每股發行價介乎１﹒７４至１﹒９
０元，每手２０００股，入場費３８３８﹒２９元。
按指示性發售價中位數每股股份１﹒８２元計算，股份發售所得款項淨額估計約為１０２０
萬港元。約６２﹒２％用於提升公司技術及設備；約３７﹒８％用於成立天保售電公司，並根據
能源行業改革的最新發展規定注資其已註冊資本。
預期股份於４月２７日（星期五）掛牌。（ｇｌ）
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