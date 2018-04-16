【新股上市】天保（１６７１）今起招股，入場費３８３８﹒２９元

《經濟通通訊社１６日專訊》天保能源（０１６７１）今日起至周四（１９日）招股，公司

擬發行３８５４萬股Ｈ股，公開發售佔一成，配售佔９０％。每股發行價介乎１﹒７４至１﹒９

０元，每手２０００股，入場費３８３８﹒２９元。

按指示性發售價中位數每股股份１﹒８２元計算，股份發售所得款項淨額估計約為１０２０

萬港元。約６２﹒２％用於提升公司技術及設備；約３７﹒８％用於成立天保售電公司，並根據

能源行業改革的最新發展規定注資其已註冊資本。

預期股份於４月２７日（星期五）掛牌。（ｇｌ）

