《經濟通通訊社１６日專訊》據消息人士引述外媒報導，小米最快於５月初提交申請於本港
上市，有望成為首批「同股不股權」上市公司。據悉，小米已基本準備就緒，將會趁港交所下周
公佈上市制度諮詢結果後正式提交上市申請，隨後考慮以ＣＤＲ在內地上市事宜。
據悉，小米估值約６５０億至７００億美元，或成為港股第１２大市值的上市公司（計及Ａ
＋Ｈ市值）。（ｇｌ）
16/04/2018 09:05
【新股上市】傳小米最快５月初提本港上市，掛牌後再研ＣＤＲ上市
《經濟通通訊社１６日專訊》據消息人士引述外媒報導，小米最快於５月初提交申請於本港
上市，有望成為首批「同股不股權」上市公司。據悉，小米已基本準備就緒，將會趁港交所下周
公佈上市制度諮詢結果後正式提交上市申請，隨後考慮以ＣＤＲ在內地上市事宜。
據悉，小米估值約６５０億至７００億美元，或成為港股第１２大市值的上市公司（計及Ａ
＋Ｈ市值）。（ｇｌ）
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