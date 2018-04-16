【新股上市】傳小米最快５月初提本港上市，掛牌後再研ＣＤＲ上市

《經濟通通訊社１６日專訊》據消息人士引述外媒報導，小米最快於５月初提交申請於本港

上市，有望成為首批「同股不股權」上市公司。據悉，小米已基本準備就緒，將會趁港交所下周

公佈上市制度諮詢結果後正式提交上市申請，隨後考慮以ＣＤＲ在內地上市事宜。

據悉，小米估值約６５０億至７００億美元，或成為港股第１２大市值的上市公司（計及Ａ

＋Ｈ市值）。（ｇｌ）

