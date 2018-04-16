《經濟通通訊社１６日專訊》阿里影業（０１０６０）發盈警，預期集團於截至２０１８年
３月３１日止１５個月期間將錄得淨虧損約１６至１７億元（人民幣．下同），截至２０１７年
１２月３１日止１２個月虧損為９﹒５億元。虧損主要由於集團於二月農曆新年假期期間，加大
推廣力度增加淘票票（集團線上售票平台）的市場份額，以強化其市場領先地位。
公司截至２０１８年３月３１日止１５個月之全年業績將於下月上旬公布。（ｇｌ）
16/04/2018 09:11
【企業盈警】阿里影業（１０６０）料１５個月虧損最多１７億人幣
《經濟通通訊社１６日專訊》阿里影業（０１０６０）發盈警，預期集團於截至２０１８年
３月３１日止１５個月期間將錄得淨虧損約１６至１７億元（人民幣．下同），截至２０１７年
１２月３１日止１２個月虧損為９﹒５億元。虧損主要由於集團於二月農曆新年假期期間，加大
推廣力度增加淘票票（集團線上售票平台）的市場份額，以強化其市場領先地位。
公司截至２０１８年３月３１日止１５個月之全年業績將於下月上旬公布。（ｇｌ）
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