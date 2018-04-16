《經濟通通訊社１６日專訊》據外電報道，平安好醫生將於今日起，為其商議中的本港ＩＰ
Ｏ發售探尋投資者需求。據悉，公司計畫於下周一（２３日）至下周四（２６日）進行路演，料
於２６日確定發行價，並於５月４日正式掛牌。
據悉，平安好醫生擬發行股份約９３﹒５％予國際投資者，其餘６﹒５％則作本港ＩＰＯ上
市；花旗及摩根大通為聯合保薦人。（ｇｌ）
16/04/2018 08:59
【新股上市】消息指，平安好醫生開始就香港ＩＰＯ進行詢價
《經濟通通訊社１６日專訊》據外電報道，平安好醫生將於今日起，為其商議中的本港ＩＰ
Ｏ發售探尋投資者需求。據悉，公司計畫於下周一（２３日）至下周四（２６日）進行路演，料
於２６日確定發行價，並於５月４日正式掛牌。
據悉，平安好醫生擬發行股份約９３﹒５％予國際投資者，其餘６﹒５％則作本港ＩＰＯ上
市；花旗及摩根大通為聯合保薦人。（ｇｌ）
|國際動態16/04/2018
空襲敘國 美派軍艦聲東擊西
|生財有道13/04/2018
【ＦＯＣＵＳ】聰明錢逆轉序幕暗開 未雨綢繆迎財富夢驚醒
|中國故事13/04/2018
【上海特寫】建行上海首間「無人銀行」概念行先 實用為次
|生財有道13/04/2018
【港匯弱勢】金管局：加息視多項因素 息差收窄或令套利交易減
|剖析天下13/04/2018
【陰晴不定】中美談判進展現「羅生門」 侵侵大膽幻想汽車零關稅
|國際動態13/04/2018
對敘動武時機 特朗普稱可快可慢
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰