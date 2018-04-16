【新股上市】消息指，平安好醫生開始就香港ＩＰＯ進行詢價

《經濟通通訊社１６日專訊》據外電報道，平安好醫生將於今日起，為其商議中的本港ＩＰ

Ｏ發售探尋投資者需求。據悉，公司計畫於下周一（２３日）至下周四（２６日）進行路演，料

於２６日確定發行價，並於５月４日正式掛牌。

據悉，平安好醫生擬發行股份約９３﹒５％予國際投資者，其餘６﹒５％則作本港ＩＰＯ上

市；花旗及摩根大通為聯合保薦人。（ｇｌ）

