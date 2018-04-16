【海南自貿】陳錦興：航基有回吐壓力，彩票股缺基本因素不宜追入

《經濟通通訊社記者李靜儀１６日報道》國家主席習近平早前出席海南建省辦經濟特區３０

周年會議時強調，支持海南推進改革開放，計劃在海南建設自由貿易港。國務院隨即公布有關指

導意見，指海南的戰略定位為全面深化改革開放試驗區、國家生態文明試驗區、國際旅遊消費中

心、國家重大戰略服務保障區；同時，中央明確鼓勵海南發展賽馬運動，並探索發展競猜型體育

彩票和大型國際賽事即開彩票。

主要經營海南省海口市美蘭機場的航基（００３５７）及部分彩票股，在港股今日（１６日

）重挫逾５００點下逆市炒高，而憂慮市場競爭加劇，賭股則顯著偏軟。對於海南相關概念股是

否仍有炒作空間呢？



＊陳錦興：彩票股基本因素不強，不宜炒作＊



有關海南發展的消息公布後，航基今早開市即炒高，更一度高見１２﹒３元破頂，英皇證券

研究部總監陳錦興對《經濟通通訊社》表示，雖然航基在海南相關概念股中的升勢相對上較高，

但以開市後走勢而言，可見股份有回吐壓力，在獲利回吐盤增加下，料該股將會高開低收，因此

不建議急於炒作。

彩票股方面，御泰中彩（００５５５）、亞博科技（０８２７９）雖獲炒高，但陳錦興認為

這些股份的基本因素不強，認為只能作即日消息炒作。



＊賭股料強勢後回軟，銀娛宜待６５元買入＊



海南擬開發國際旅遊中心的消息亦令賭股今早走勢偏軟，銀娛（０００２７）及新濠國際發

展（００２００）分別低見６８﹒１元及２５﹒３５元。陳錦興指，賭股的基本因素反而較好，

賭收表現亦造好，但由於銀娛等賭股早前已走強，加上現時外圍出現較多不明朗因素，故投資者

取態較為審慎，料賭股在海南政策影響下，股價仍會偏軟，因此不建議趁低吸納。他建議有興趣

買入銀娛的投資者，可待股價回落至６５元水平才買入。

