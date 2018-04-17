【禁制中興】野村：若美國禁令於整個七年實施，中興或中斷供應鏈

《經濟通通訊社１７日專訊》野村發表研究報告指，截至２０１７財年，美國製零組件估計

佔中興通訊（００７６３）（深：００００６３）原物料總成本的１０％－１５％。由於在短期

內難以找到替代零組件供應，如果禁令在整個七年內實施，該公司的供應鏈可能會中斷。

野村指，去年美國商務部指中興通訊向伊朗等國家出售通信設備，違反美國出口禁令，最終

達成和解協議，支付８﹒９億美元罰款，以及解聘４名資深員工及處分３５名員工。不過，根據

《路透》報道，美國政府找到中興通訊未有處分３５名員工及減少他們的花紅，因此當局對中興

通訊作出新處罰。



＊聯想、ＴＣＬ通訊及華為或漁人得利＊



野村指，去年中興通訊佔全球電訊設備市佔率約１０％，任何對公司電訊設備供應的禁制，

都會對其主要競爭者，包括：華為、愛立信及諾基亞有利，特別是針對中國的市佔率。

另外，去年中興通訊佔全球光學設備市佔率８％至１０％，潛在美國制裁措施將會對公司的

供應鏈盈利能力有負面影響，同時令競爭者包括：華為、Ｃｉｅｎａ及Ｆｉｂｒｅｈｏｍｅ受惠

。

至於智能電話方面，去年中興通訊佔全球市佔率２﹒７％，包括美國佔８﹒５％，任何有關

智能電話供應鏈的制裁措施，都會令ＴＣＬ通訊（非上巿）及聯想集團（００９９２）受惠。

野村表示維持予中興通訊Ｈ股「中性」評級，目標價為２７元。（ｊｎ）



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