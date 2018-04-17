【港匯弱勢】大和：銀行體系結餘料數周用盡，資金出現外流非套息

《經濟通通訊社１７日專訊》港匯多次觸及７﹒８５弱方兌換保證，金管局自上周四至今已

６度入市買入港元，累計買入逾１９０億港元，本港銀行體系結餘將降至１６０７﹒４３億港元

。

大和資本發表研究報告指，資金將加快流出，港元拆息（Ｈｉｂｏｒ）將很快追貼美息，當

中更存在系統性危機。

大和表示，資金淨流入本港於２０１７年５月份見頂，達３５５０億美元。截至今年２月底

，有關規模已減少４﹒５％，自５月底以來進一步減少８％。雖然傳統意見均認為資金流走由套

息交易主導，當息差變動，資金或回流，但大和不同意這個概念，認為資金一旦外流就未必有機

會折返。



＊大和：資金流走非套息交易，資金未必折返＊



該行預期，隨著美國進一步加息，資金將加快流走，本港銀行體系結餘２１０億美元（即逾

１６００億港元）只需要數星期時間便會完全用盡，屆時Ｈｉｂｏｒ會很快追貼美息，而港美息

差亦會消失。大和料，美國再加息三次，三個月期Ｈｉｂｏｒ料於今年底由２﹒１％升至３﹒１

％，明年進一步升７５點子。

大和相信，金管局將會盡力捍衛聯匯，但成本將十分高。而且過往資金流入帶動借貸，資金

雖然可以迅速撤走，但銀行貸款則不可以。當資金流出超過１５５０億美元，將會出現流動性挑

戰，而非單純的利息上升。（ｃｈ）



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