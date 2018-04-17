【禁制中興】德銀：中興無線產品受制裁影響巨大，曾跌至９元低位

《經濟通通訊社１７日專訊》去年美國商務部指中興通訊（００７６３）（深：００００６

３）向伊朗等國家出售通信設備，違反美國出口禁令，最終達成和解協議，支付８﹒９億美元罰

款，以及解聘４名資深員工及處分３５名員工。不過，根據《路透》報道，美國政府找到中興通

訊未有處分３５名員工及減少他們的花紅，因此當局對中興通訊作出新處罰。

德意志銀行發表研究報告指，今次中興通訊疏忽監督，未有與美國當局合作。同時，基於今

次禁令的嚴重程度，德銀表示對中興通訊感到同情，同時認為集團於該議題上寬鬆企業管治感到

失望。不過，制裁的最終結果可能等待至中國及美國政府協調後才知道。

德銀指，目前難估計美國制裁中興通訊的影響，因為未知中興從美國進口那些零件難以在中

國有替代品。該行認為，即使有替化品亦可能影響客戶產品。德銀認為中興通訊的無線產品將會

最受制裁影響，因為部分芯片組及濾光器使用於基站，以上零件難以替代。

德銀指出，由於上一次美國制裁中興通訊事件中，中興通訊的Ｈ股股價曾見９元，因此該行

認為短期內有下行風險。不過，德銀認為仍需等待集團進一步解釋事件的影響。

德銀表示予中興通訊Ｈ股「持有」評級，目標價２９﹒５元。（ｊｎ）



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