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17/04/2018 13:20

【禁制中興】林嘉麒：中興與美方和解前，手機及通訊設備股仍受壓

　　《經濟通通訊社記者謝紹銘１７日報道》繼中興通訊（００７６３）（深：００００６３）
去年因違反出口禁令與美國商務部達成和解協議後，美國最新再次向中興通訊「開刀」，並宣布
美國企業於七年內不得向中與出售零件及科技，中國商務部隨即回應事件，並會採取必要措施維
護中國企業權益，令中美兩國因貿易問題而陷入僵持的局面更顯複雜。中興通訊Ａ股及Ｈ股今早
起暫停買賣。
　　港股方面，中興遭再次制裁消息傳出後，其他手機及通訊等相關設備股率先現沽壓，當中瑞
聲（０２０１８）及舜宇（０２３８２）更挫逾４％成為半日表現最差藍籌，具５Ｇ概念的長飛
光纖（０６８６９）亦一度急跌半成。有投資專家認為，現階段仍難以評估中興制裁事件對相關
行業的影響，故短線要待中興發布聲明後才考慮部署受影響股份。

＊中興遭制裁影響上游零部件供應，國內５Ｇ建設或受拖累＊

　　中興通訊於２０１６年因違反禁令出售通訊產品予北韓及伊朗，中興與美國商務部就違反禁
令簽署和解協議，遭美方罰款１２億美元。其後美方指出，中興未有有效執行和解協議，解僱針
對違反禁令的４名高階員工，並紀律處分３５人，故再次提出對中興作出制裁，並禁止美國企業
在７年內向中興通訊出售零件。
　　宏匯證券研究部主管林嘉麒對《經濟通通訊社》表示，由於中興通訊業務較為廣泛，且牽涉
手機及通訊行業，故市場認為在美國作出該制裁決定後，從事手機及通訊建設等業務的股份受到
牽連。
　　由於中興旗下的通訊部件有相當一部分使用美國進口零件，加上其替代性低，故相關制裁對
其業務影響重大，料短期內亦難以找到相關的零件供應商。中興早前已遭美方制裁，歐洲方面亦
有專家指出，使用中興旗下通訊產品會帶來安全隱患，林嘉麒相信與近期的貿易戰無太大關係，
因當中涉及國家安全等問題。不過，林氏直言，不排除相關事件會令中美貿易爭端有所升溫。
　　受制裁影響，而中興作為中國通訊設備行業龍頭，勢必會拖累整個行業估值，因而拖累其他
同業股價表現受壓。再者，受零件供應減少拖累，國內５Ｇ建設或會受到影響，林氏相信，在中
興未與美方達成和解前，市場對通訊設備股的態度仍會相當謹慎，建議投資者對長飛光纖等５Ｇ
概念股暫作觀望。

＊與手機設備股關連性不大，舜宇首選瑞聲易受貿易戰影響＊

　　林嘉麒認為，手機設備股業務與中興通訊的關連性不算太大，但相關制裁令市場避險情緒升
溫，手機設備股難免受到拖累。雖然手機設備股短期仍有機會繼續受壓，但板塊前景仍相當吸引
。舜宇及丘鈦（０１４７８）主要供應手機鏡頭等零部件，舜宇產品種類較多元化，產品規格較
高，故兩者之中則較為看好舜宇，惟目前估值不低，策略上可待股價回調至１４０元至１４５元
區間吸納。由於丘鈦主力鏡頭模組，而該行業競爭較大，產品亦較為單一化，訂單表現會較為波
動，今月訂單表現難以判斷下月訂單表現，股價因而容易大幅波動。
　　蘋果為瑞聲主要客戶，對貿易戰的「敏感度」相對其他同業高，中美貿易爭端從而限制瑞聲
升幅，故其反彈力度不及舜宇強。另外，雖然瑞聲旗下產品的結構及可變性較強，但蘋果近年產
品升級不算特別理想，前景仍有待觀察。

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