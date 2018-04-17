《經濟通通訊社１７日專訊》美國總統特朗普指責俄羅斯及中國在美國加息之際讓本幣貶值
，或預示本周美國將對華有新動作。
特朗普在Ｔｗｉｔｔｅｒ上表示，「在美國調升利率時，俄羅斯及中國卻正在玩貨幣貶值的
遊戲，這是無法令人接受的！」
不過事實上自特朗普於２０１７年１月就任以來，美元兌多數貨幣已大幅貶值，其中包括人
民幣，美元指數亦已下跌１１﹒２％。（ｍｎ）
17/04/2018 08:14
【貿易開戰】特朗普批評中俄在美國加息之際玩貨幣貶值遊戲
《經濟通通訊社１７日專訊》美國總統特朗普指責俄羅斯及中國在美國加息之際讓本幣貶值
，或預示本周美國將對華有新動作。
特朗普在Ｔｗｉｔｔｅｒ上表示，「在美國調升利率時，俄羅斯及中國卻正在玩貨幣貶值的
遊戲，這是無法令人接受的！」
不過事實上自特朗普於２０１７年１月就任以來，美元兌多數貨幣已大幅貶值，其中包括人
民幣，美元指數亦已下跌１１﹒２％。（ｍｎ）
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