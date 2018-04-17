【貿易開戰】歐盟在世貿尋求美國就鋼鋁關稅作出補補償

《經濟通通訊社１７日專訊》世貿一份文件顯示，歐盟尋求美國就鋼鐵及鋁關稅向其提供補

償，不過美國政府堅稱這些關稅不受世貿規則制約。

歐盟稱，不接受美國以國家安全為由徵收上述關稅，稱這些關稅只是為了保護美國工業而徵

收的，希望能盡快與美國舉行磋商。

歐盟及美國的其他盟友不僅擔心上述關稅將會限制進入美國的商品數量，亦擔心被禁入美國

市場的鋼鐵將轉而湧入他們的市場，導致供應過剩。（ｍｎ）

