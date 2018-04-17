  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/04/2018 11:30

【貿易開戰】歐盟在世貿尋求美國就鋼鋁關稅作出補補償

　　《經濟通通訊社１７日專訊》世貿一份文件顯示，歐盟尋求美國就鋼鐵及鋁關稅向其提供補
償，不過美國政府堅稱這些關稅不受世貿規則制約。
　　歐盟稱，不接受美國以國家安全為由徵收上述關稅，稱這些關稅只是為了保護美國工業而徵
收的，希望能盡快與美國舉行磋商。
　　歐盟及美國的其他盟友不僅擔心上述關稅將會限制進入美國的商品數量，亦擔心被禁入美國
市場的鋼鐵將轉而湧入他們的市場，導致供應過剩。（ｍｎ）

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道17/04/2018
【禁制中興】美禁美企向中興售零件7年 券商: 短期影響大
國際動態17/04/2018
星擬向Airbnb開綠燈 准住宅短租
生財有道16/04/2018
【俄鋁風暴】孫柏文料即使俄鋁停牌仍續派息 解禁後將大升至4元
生財有道16/04/2018
【FOCUS】海南自貿崛起 香江名句怎重寫
專訪16/04/2018
詹培忠: 若港人無力置業可買泰國大馬樓 無限量支持親孫
專訪16/04/2018
詹培忠: 華資經紀逼至牆角無固定生意 成為金融中心孤兒
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【將帥無能累死三軍】330億元死貨賣唔出，H&M究竟發生了甚麼？ 新文章
走肉廚房 ． Cathy Lee
【奇葩美味】葡汁香焗鑽石椰菜花 11
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
【護心最強十字花科蔬菜】營養師教你3招 釋放有益營養素 2
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
貿戰一錘定音 5
我做Marketing ． Michael & Derek
【千奇百趣上班服】每逢星期五，她都會穿上超迷你短裙…… 4
健康Video
【營養師教煮】豆腐三部曲！第一招蒸肉餅「減肉低卡」大法 6
國金與投資 ． 曾廣標
貿易戰站隊有術 6
小薯茶水間
【好工不如好老細！】5點幫你認清Leader和Boss的分別 5
台灣熱話 ． 姚超文
【台灣私房菜地圖】隱身於傳統木器店 白斬土雞肉、清蒸鱸魚不預訂吃不到！ 3
鬆一鬆 ． 通通
【你去旅行嗎？】這名清潔工竟靠著「這方法」變成年收100萬環遊世界的人生勝利組！ 2
玄來更精彩 ． 黃美雲
做打工皇帝要乜條件？ 2
打工秘笈
【搵工如拍拖？】不再委屈自己！看著4點找好工！ 4
足球俱樂部 ． 主教練
皇馬爭議12碼 歐聯的計算 曼城連敗3仗 冠軍路更長
食療新意思 ． 陳沛思
【趕走春倦】姬松茸蟲草花木耳圓肉雞湯 2
政是有心 ． 余君雋
未有首期「抽中再想辦法」想法背後，何等悲哀？ 4
我要退休 ． 羅國森、曾智華
政府年金加碼是好事
都市痛症 ． Oscar 治療師
【慎防腳痛】選鞋貼士：前掌弧度不多於15度！ 5
健康大晒
【長者早餐兩大謬誤】擔心「三高」戒口？竟然反造成營養不良 1
健康解「迷」
【女性頭號殺手】乳癌易醫？勿輕視復發風險！ 3
我家私房菜 ． 韋太
【營養豐富】松子仁炒牛柳粒 1
暢所欲妍 ． 屈穎妍
語言偽術之至高境界 109
鬆一鬆 ． 通通
【原來係咁】酒店的床尾為什麼要放「非常沒用的一塊布」? 3
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【將帥無能累死三軍】330億元死貨賣唔出，H&M究竟發生了甚麼？ 新文章
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
【咖啡會致癌？】不用怕！註冊營養師為你拆解謬誤 2
國金與投資 ． 曾廣標
千億美元戰役的底牌 18
健康解「迷」
【常見婦女腫瘤】4個就有1個中招？子宮肌瘤沒病徵難發現？ 3
健康Video
【坐骨神經痛】坐姿不良手尾長，兩招防患未然 3
政是有心 ． 余君雋
戴耀廷胡言亂語，害死香港；譚耀宗心領神會，解讀中央 21
玄來更精彩 ． 黃美雲
【真人真事】以為中風實被松鼠附身？高人妙招化解驚奇事件 2
為理發聲 ． 石老師工作室
不懂避嫌 何以為官 27
玩樂好去處
【玩轉復活節】春日嘉年華！迪士尼全新「日與夜」5大焦點活動 3
「男」言之隱 NEW
解開治療不舉的誤解 2
足球俱樂部 ． 主教練
皇馬巴塞拜仁穩入4強　歐聯抽籤無形之手若現 2
抵玩自助遊
$11,000玩11日 與閨密把臂同遊墨爾本 1
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休要靠小超人
香港街頭美食
【滷肉飯控出動】百年懷舊古早味！8大台灣人氣滷肉飯登陸香港 2
健康大晒
【打工仔帶飯的法則】黃金營養比例必須知！隔夜餸翻叮有咩要注意 7
小薯茶水間
【向名人取經】返工返到唉聲嘆氣？袋好8大打氣金句！ 4
廣告背後 ． 袁靜
【愛的方程式？】不時說聲「我愛你」，便可讓婚姻重燃愛火？ 6
形象UP！ ． 藍婷
【Ball場穿搭有學問】出席隆重場合，就等於要性感裝扮嗎？ 1
產品簡介

【etnet Bonus賞你】「The ONE x ONE PIECE 索柏大冒險」限定版「探索航海筆記本」+「探『索』旅行袋

經濟通攝影記者張嘉奇於《前線‧焦點 2017》新聞攝影比賽獲得季軍

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊