【代幣風暴】傳巴克萊就展開虛擬貨幣交易向客戶摸底

《經濟通通訊社１７日專訊》據外電引述消息人士報道，巴克萊近來對旗下英國銀行開設虛

擬貨幣交易櫃台向客戶摸底客戶，到目前為止集團只對需求及可行性進行初步評估。

巴克萊發言人表示，目前沒有展開虛擬貨幣交易業務的切實計畫，將繼續與客戶就虛擬貨幣

市場中的需求進行溝通。（ｍｎ）

