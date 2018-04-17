《經濟通通訊社１７日專訊》日本首相安倍晉啟程前往美國，將與總統特朗普進行一連兩日
峰會，兩人將尋求在如何處理北韓核武問題上達成一致協議，同時亦預計會談到貿易及與中國的
關係。
日本一直擔心特朗普在北韓問題上作出太多讓步，希望美國要求北韓放棄能夠威脅日本的短
程導彈，同時希望特朗普能夠在與金正恩的會議上提出多年前遭北韓綁架的日本公民事宜。
上周安倍在議會上表示，他將要求特朗普尋求消除所有的北韓導彈威脅，包括能夠攻擊日本
的導彈，因單單銷毀洲際彈道導彈對日本來說是沒有意義。（ｍｎ）
17/04/2018 14:35
【美朝破冰】安倍啟程前往美國，將與特朗普尋求處理北韓問題共識
《經濟通通訊社１７日專訊》日本首相安倍晉啟程前往美國，將與總統特朗普進行一連兩日
峰會，兩人將尋求在如何處理北韓核武問題上達成一致協議，同時亦預計會談到貿易及與中國的
關係。
日本一直擔心特朗普在北韓問題上作出太多讓步，希望美國要求北韓放棄能夠威脅日本的短
程導彈，同時希望特朗普能夠在與金正恩的會議上提出多年前遭北韓綁架的日本公民事宜。
上周安倍在議會上表示，他將要求特朗普尋求消除所有的北韓導彈威脅，包括能夠攻擊日本
的導彈，因單單銷毀洲際彈道導彈對日本來說是沒有意義。（ｍｎ）
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