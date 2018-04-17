【朝鮮危機】傳南北韓討論正式宣布停戰

《經濟通通訊社１７日專訊》據外電報道，南韓及北韓正在討論正式宣布停戰，兩韓目前只

是在停戰協定下停火，技術上仍未停戰。

據悉，南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩於下周舉行首腦會議後，可能會發表聯合聲明，

將尋求結束軍事緊張局勢並結束對峙。（ｍｎ）

