《經濟通通訊社１７日專訊》據外電報道，南韓及北韓正在討論正式宣布停戰，兩韓目前只
是在停戰協定下停火，技術上仍未停戰。
據悉，南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩於下周舉行首腦會議後，可能會發表聯合聲明，
將尋求結束軍事緊張局勢並結束對峙。（ｍｎ）
17/04/2018 15:03
【朝鮮危機】傳南北韓討論正式宣布停戰
《經濟通通訊社１７日專訊》據外電報道，南韓及北韓正在討論正式宣布停戰，兩韓目前只
是在停戰協定下停火，技術上仍未停戰。
據悉，南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩於下周舉行首腦會議後，可能會發表聯合聲明，
將尋求結束軍事緊張局勢並結束對峙。（ｍｎ）
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