【中興受限】中興（００７６３）今早停牌，正評估遭美處罰影響

《經濟通通訊社１７日專訊》中興（００７６３）今早起停牌，以待刊發內幕消息公告，停

牌前報２５﹒６元。

美國商務部宣布，已下令禁止美國企業販售通訊設備給中興通訊，理由是中興通訊違反制裁

協議。

中興通訊網站聲明稱，已獲悉美國商務部對公司激活拒絕令，公司正在全面評估此事件對公

司可能產生的影響，與各方面積極溝通及應對。（ａｌ）

