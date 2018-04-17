《經濟通通訊社１７日專訊》中興（００７６３）今早起停牌，以待刊發內幕消息公告，停
牌前報２５﹒６元。
美國商務部宣布，已下令禁止美國企業販售通訊設備給中興通訊，理由是中興通訊違反制裁
協議。
中興通訊網站聲明稱，已獲悉美國商務部對公司激活拒絕令，公司正在全面評估此事件對公
司可能產生的影響，與各方面積極溝通及應對。（ａｌ）
17/04/2018 08:56
【中興受限】中興（００７６３）今早停牌，正評估遭美處罰影響
《經濟通通訊社１７日專訊》中興（００７６３）今早起停牌，以待刊發內幕消息公告，停
牌前報２５﹒６元。
美國商務部宣布，已下令禁止美國企業販售通訊設備給中興通訊，理由是中興通訊違反制裁
協議。
中興通訊網站聲明稱，已獲悉美國商務部對公司激活拒絕令，公司正在全面評估此事件對公
司可能產生的影響，與各方面積極溝通及應對。（ａｌ）
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