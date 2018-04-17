【新股上市】ＨＫＥ（１７２６）暗盤開０﹒８元，高招股價４５％

《經濟通通訊社１７日專訊》ＨＫＥ（０１７２６）明日（１８日）掛牌，今日於輝立暗盤

交易系統，開市價０﹒８元，較招股價０﹒５５元高４５﹒４５％。每手５０００股，若不計手

續費，每手賺１２５０元。

此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，現報０﹒７５元，高招股價３６﹒３６％。

（ａｌ）

