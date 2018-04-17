《經濟通通訊社１７日專訊》招商證券就中興通訊（００７６３）（深：００００６３）禁
運事件發表研究報告，認為中興通訊的三大應用領域裏，芯片門檻最高的板塊是ＲＲＵ基站，需
要較長時間實現國產替代，光通信和手機產業鏈門檻相對較低，但整體來看，還是偏低端應用。
招商證券表示，禁運事件對於通信產業衝擊較大，也敲響了半導體產業的警鐘，自主可控不
僅僅是口號，而是涉及到國家安全，國計民生的要務。（ｅｙ）
17/04/2018 09:41
【禁制中興】招商證券：禁運事件敲響半導體產業警鐘
《經濟通通訊社１７日專訊》招商證券就中興通訊（００７６３）（深：００００６３）禁
運事件發表研究報告，認為中興通訊的三大應用領域裏，芯片門檻最高的板塊是ＲＲＵ基站，需
要較長時間實現國產替代，光通信和手機產業鏈門檻相對較低，但整體來看，還是偏低端應用。
招商證券表示，禁運事件對於通信產業衝擊較大，也敲響了半導體產業的警鐘，自主可控不
僅僅是口號，而是涉及到國家安全，國計民生的要務。（ｅｙ）
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