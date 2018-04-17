《經濟通通訊社１７日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）遭美國發出７
年禁令，《新華社》刊文指，中興與眾多美國供應商保持著良好的合作關係，支持全美近１３萬
個高科技就業崗位。文章引述專家指，由於中興通訊與不少美國企業合作密切，美國政府措施將
使高通、英特爾等這些中興在美國的供應商也蒙受損失。（ｅｙ）
17/04/2018 11:50
【禁制中興】新華社：禁制措施影響美國就業，零件供應商蒙損失
《經濟通通訊社１７日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）遭美國發出７
年禁令，《新華社》刊文指，中興與眾多美國供應商保持著良好的合作關係，支持全美近１３萬
個高科技就業崗位。文章引述專家指，由於中興通訊與不少美國企業合作密切，美國政府措施將
使高通、英特爾等這些中興在美國的供應商也蒙受損失。（ｅｙ）
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