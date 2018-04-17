【上海專電】餓了麼張旭豪：支持食品安全「法人＋違規人」雙問責

《經濟通通訊社記者楊英傑１７日上海專電》根據資料，上海人日均在網上訂餐超過１００

萬次，餓了麼、美團外賣、百度外賣三大平台為迎合訂餐量激增，不斷進行擴張，但其監管問題

引起政府關注。上海市政府召開相關督辦會，上海市政協委員、餓了麼董事長張旭豪出席，現場

接受代表委員提問。

市人大代表許麗萍引述媒體報道指，餓了麼平台曾有黑店入網，是因為項目經理違規操作提

出，她向張旭豪建議，就類似事件，應對法人代表和重要違規人進行雙問責。張旭豪對該建議表

示同感，認為每個管理節點都要擔負起責任。

提到證照問題，張旭豪表示，現在採取動態化管理，一旦發現商戶有問題，就直接把信息推

送到某個區，加強數據同步，提升管理的整體效率。張旭豪又表示，餓了麼平台也在鼓勵消費者

舉報，一旦發現餐廳多人舉報，將定為大投訴事件，和市食藥監進行同步聯動監管。

有代表關注外賣快遞員的道路交通安全問題，張旭豪稱平台正在弱化對外賣時間的考核，時

間對「外賣小哥」的收入影響並不是那麼大，同時亦通過技術手段加強對騎手的保護，例如為他

們配備智能保護帽，可以通過藍牙來獲得手機信息。

張旭豪還提到了垃圾分類的創新方式，通過平台積分的激勵手段鼓勵居民進行垃圾分類，先

把普陀區作為試點。

