【北水炒Ｄ乜】北水連續第四日流出，沽平保建行農行舜宇碧桂園

《經濟通通訊社１７日專訊》北水連續第四日錄得淨沽盤，周二淨沽盤７﹒４５億元人民幣

，累計四日淨沽走３２﹒０２億元人民幣；全日主板總成交１１７１﹒９０億元，比上日增加８

﹒８７％；港股通成交額１３８﹒２９億，佔大市成交１１﹒８％。

周一晚（１６日）中興通訊（００７６３）遭美國制裁，事件令市場擔憂中美貿易摩擦將出

現新形式，港股周二早上窄幅高開３９點後反覆向下，雖然在內地ＧＤＰ等多項數據出爐後一度

倒升，惟午後Ａ股再次下試，港股跟隨愈跌愈多，最終收報３００６２﹒７５點，跌

２５２﹒８４點或跌０﹒８３％，險守３萬點關口。



＊內房股成跌市重災區，１億北水再沽碧桂園＊



國家統計局公布，今年首季全國商品房銷售額增長１０﹒４％；全國房地產開發投資同比增

長１０﹒４％，創三年新高。國泰君安發表報告表示，雖然預計房地產投資增速及商品房銷售量

會有所下降，但整體而言仍相信地產行業龍頭將會獲得持續增長，維持內房「跑贏大市」評級。

惟內房股未有受消息刺激造好，反而成為跌市重災區，碧桂園（０２００７）跌２﹒３９％

，北水沽９６４１萬，兩日沽盤共４﹒７３億；融創（０１９１８）跳水６﹒３３％，北水買入

３２８９萬，兩日計錄淨沽額４６９６萬；恆大（０３３３３）挫３﹒６８％，北水沽

８５９９萬；中國奧園（０３８８３）插５﹒８％，北水沽２９８５萬。



＊６億北水大手沽平保，太保獲１億北水流入難回天＊



南下資金持續沽售中資金融股，內險方面，北水大手沽平保（０２３１８），全日淨沽盤６

﹒０８億，兩日計淨沽額達８﹒２７億，平保全日跌１﹒５２％；新華保險（０１３３６）急挫

４﹒３８％，北水沽７６２４萬；太保（０２６０１）突獲１﹒０８億北水流入，惟該股全日仍

跌２﹒８９％。

內銀方面，建行（００９３９）再遭北水沽１﹒８４億，兩日計沽盤６﹒４４億；農行

（０１２８８）北水沽１﹒０８億；招行（０３９６８）北水沽３６７３萬，兩日沽盤共

９８４４萬。



＊中興遭美禁制再燃貿易危機，舜宇急跌北水沽１億＊



美國商務部禁止美國企業在７年內向中興通訊出售零件，因該公司向伊朗出售貨品的行為已

違反與美國政府達成的協議，中興ＡＨ股均於周二已即時停牌。市場憂慮事件會再次演化成為貿

易摩擦，手機諼備股帶頭急跌，舜宇（０２３８２）挫５﹒７７％收１４７元，為跌幅最大恆指

成分股份，北水即沽１﹒２２億。

科技股龍頭騰訊（００７００）曾創３９５元約四個月低位，最終收跌１﹒４４％報

３９７﹒２元，北水趁低買入１００２萬，兩日計仍錄淨沽盤２﹒２９億；日前成為逆市奇萉的

金蝶（００２６８）亦要回吐６﹒１％，北水沽２０２８萬，兩日計仍錄淨流入４７６３萬；中

國軟件（００３５４）跌８﹒７３％收６﹒５９元，北水沽１９６６萬。（ｅｎ）

