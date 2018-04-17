《經濟通通訊社１７日專訊》據《路透》引述業界消息報道，日本主要貿易公司要求俄鋁
（００４８６）停止運送精煉鋁和其他產品，以免受牽連，成為美國間接制裁的目標。
報道指，一家日本製造商透露，在美國宣布制裁後，俄鋁不久就要求日本製造商停止付款，
並試圖找尋替代解決方案。俄鋁的日本客戶包括三菱、丸紅和住友。住友發言人向路透表示，公
司正內部討論需採取甚麼行動，並與客戶討論替代供應品。
遭美國制裁的俄鋁繼昨日股價插水三成後，今日回升８﹒４５％，收報１﹒５４元。
（ｃｌ）
17/04/2018 17:45
【俄鋁風暴】日本貿易商據報要求俄鋁停止運送鋁產品
《經濟通通訊社１７日專訊》據《路透》引述業界消息報道，日本主要貿易公司要求俄鋁
（００４８６）停止運送精煉鋁和其他產品，以免受牽連，成為美國間接制裁的目標。
報道指，一家日本製造商透露，在美國宣布制裁後，俄鋁不久就要求日本製造商停止付款，
並試圖找尋替代解決方案。俄鋁的日本客戶包括三菱、丸紅和住友。住友發言人向路透表示，公
司正內部討論需採取甚麼行動，並與客戶討論替代供應品。
遭美國制裁的俄鋁繼昨日股價插水三成後，今日回升８﹒４５％，收報１﹒５４元。
（ｃｌ）
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