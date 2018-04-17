《經濟通通訊社１７日專訊》即月期指在夜期時段開市報３００６０點，升５點，低水２點
，最新報３００８２點，升２７點，高水１９點，合約成交７１６張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１１９２０點，升１５點，高水２０點，最新報１１
９３１點，升２６點，高水３１點，合約成交４７２張。（ｊｎ）
17/04/2018 17:30
【夜期時段】即月期指最新報３００８２點，升２７點，高水１９點
《經濟通通訊社１７日專訊》即月期指在夜期時段開市報３００６０點，升５點，低水２點
，最新報３００８２點，升２７點，高水１９點，合約成交７１６張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１１９２０點，升１５點，高水２０點，最新報１１
９３１點，升２６點，高水３１點，合約成交４７２張。（ｊｎ）
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