【夜期時段】即月期指最新報３００８２點，升２７點，高水１９點

《經濟通通訊社１７日專訊》即月期指在夜期時段開市報３００６０點，升５點，低水２點

，最新報３００８２點，升２７點，高水１９點，合約成交７１６張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１１９２０點，升１５點，高水２０點，最新報１１

９３１點，升２６點，高水３１點，合約成交４７２張。（ｊｎ）

