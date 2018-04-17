【本港樓市】太古城兩房單位以１１８８萬沽出，升值７４％

《經濟通通訊社１７日專訊》中原地產公布，太古城４月暫錄得１３宗成交，平均實用呎價

２０５００元，成交保持。

分行促成成交單位為太古城興安閣中層Ｈ室，實用面積５８３平方呎，建築面積６７５平方

呎，２房間隔，業主２月放盤，叫價１２００萬元，最終願減１２萬元以１１８８萬元將單位易

手，折合平均實用呎價２０３７７元，屬市價成交。

中原指，買家屬於區內用家。原業主於２０１３年１１月以６８３萬元買入單位，持貨５年

，帳面獲利５０５萬元，單位升值７４％。（ｊｎ）

