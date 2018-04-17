《經濟通通訊社１７日專訊》據《路透》旗下ＩＦＲ引述消息人士報道，阿里巴巴的物流服
務供應商心怡科技考慮在香港ＩＰＯ，集資３億美元（折合約２３﹒４億港元）。
知情人士透露，心怡科技原本計劃在Ａ股上市，但為免申請時間過長，所以決定轉而在香港
上市。據報，該公司目前正與銀行洽談潛在的香港ＩＰＯ。心怡科技發言人對此不予置評。
阿里巴巴是心怡科技第二大股東，持有２１﹒８６％股權。另外，由阿里巴巴創辦人馬雲共
同創立的雲鋒基金亦持有心怡科技７﹒２％股份。（ｄｌ）
17/04/2018 16:48
【新股上巿】傳阿里物流服務供應商心怡科技擬在港招股籌３億美元
《經濟通通訊社１７日專訊》據《路透》旗下ＩＦＲ引述消息人士報道，阿里巴巴的物流服
務供應商心怡科技考慮在香港ＩＰＯ，集資３億美元（折合約２３﹒４億港元）。
知情人士透露，心怡科技原本計劃在Ａ股上市，但為免申請時間過長，所以決定轉而在香港
上市。據報，該公司目前正與銀行洽談潛在的香港ＩＰＯ。心怡科技發言人對此不予置評。
阿里巴巴是心怡科技第二大股東，持有２１﹒８６％股權。另外，由阿里巴巴創辦人馬雲共
同創立的雲鋒基金亦持有心怡科技７﹒２％股份。（ｄｌ）
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