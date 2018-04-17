【新股上巿】傳阿里物流服務供應商心怡科技擬在港招股籌３億美元

《經濟通通訊社１７日專訊》據《路透》旗下ＩＦＲ引述消息人士報道，阿里巴巴的物流服

務供應商心怡科技考慮在香港ＩＰＯ，集資３億美元（折合約２３﹒４億港元）。

知情人士透露，心怡科技原本計劃在Ａ股上市，但為免申請時間過長，所以決定轉而在香港

上市。據報，該公司目前正與銀行洽談潛在的香港ＩＰＯ。心怡科技發言人對此不予置評。

阿里巴巴是心怡科技第二大股東，持有２１﹒８６％股權。另外，由阿里巴巴創辦人馬雲共

同創立的雲鋒基金亦持有心怡科技７﹒２％股份。（ｄｌ）

