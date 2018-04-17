【新股上市】ＨＫＥ（１７２６）暗盤收報０﹒７元，每手賺７５０

《經濟通通訊社日專訊》ＨＫＥ（０１７２６）明日（１８日）掛牌，今日於輝立暗盤

開市報０﹒８元，一度高見０﹒９６元，較招股價０﹒５５元高７４﹒５５％，最終收報０﹒７

元，較招股價高２７﹒２７％。若不計手續費，每手５０００股賺７５０元。

另外，該股於耀才暗盤中，同樣收報０﹒７元。（ｄｌ）

