《經濟通通訊社日專訊》ＨＫＥ（０１７２６）明日（１８日）掛牌，今日於輝立暗盤
開市報０﹒８元，一度高見０﹒９６元，較招股價０﹒５５元高７４﹒５５％，最終收報０﹒７
元，較招股價高２７﹒２７％。若不計手續費，每手５０００股賺７５０元。
另外，該股於耀才暗盤中，同樣收報０﹒７元。（ｄｌ）
17/04/2018 18:44
【新股上市】ＨＫＥ（１７２６）暗盤收報０﹒７元，每手賺７５０
《經濟通通訊社日專訊》ＨＫＥ（０１７２６）明日（１８日）掛牌，今日於輝立暗盤
開市報０﹒８元，一度高見０﹒９６元，較招股價０﹒５５元高７４﹒５５％，最終收報０﹒７
元，較招股價高２７﹒２７％。若不計手續費，每手５０００股賺７５０元。
另外，該股於耀才暗盤中，同樣收報０﹒７元。（ｄｌ）
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