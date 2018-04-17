《經濟通通訊社１７日專訊》港匯再度觸及７﹒８５弱方兌換保證，金管局再度入市，買入
３３﹒７６億港元，是上周四以來第７次行動，本港銀行體系總結餘於周四（１９日）將降至１
５７５億港元。（ｃｈ）
17/04/2018 17:35
【港匯弱勢】金管局第七度入市，買入３３﹒７６億港元
《經濟通通訊社１７日專訊》港匯再度觸及７﹒８５弱方兌換保證，金管局再度入市，買入
３３﹒７６億港元，是上周四以來第７次行動，本港銀行體系總結餘於周四（１９日）將降至１
５７５億港元。（ｃｈ）
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