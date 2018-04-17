【香港政情】林鄭：下學年起將津貼４８００萬予中小學推廣閱讀

《經濟通通訊社１７日專訊》行政長官林鄭月娥公布，政府將於２０１８至１９學年開始，

為全港公營中小學提供津貼以推廣閱讀。

林鄭月娥指，該津貼為經常性開支，每間小學每年可獲４萬元，中學則獲７萬元，預計每年

涉及４８００萬元，政府亦會進一步研究在幼稚園推廣閱讀。（ｃｗ）（ｚｚ）

