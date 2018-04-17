《經濟通通訊社１７日專訊》行政長官林鄭月娥公布，政府將於２０１８至１９學年開始，
為全港公營中小學提供津貼以推廣閱讀。
林鄭月娥指，該津貼為經常性開支，每間小學每年可獲４萬元，中學則獲７萬元，預計每年
涉及４８００萬元，政府亦會進一步研究在幼稚園推廣閱讀。（ｃｗ）（ｚｚ）
17/04/2018 10:18
【香港政情】林鄭：下學年起將津貼４８００萬予中小學推廣閱讀
《經濟通通訊社１７日專訊》行政長官林鄭月娥公布，政府將於２０１８至１９學年開始，
為全港公營中小學提供津貼以推廣閱讀。
林鄭月娥指，該津貼為經常性開支，每間小學每年可獲４萬元，中學則獲７萬元，預計每年
涉及４８００萬元，政府亦會進一步研究在幼稚園推廣閱讀。（ｃｗ）（ｚｚ）
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