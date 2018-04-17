  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/04/2018 15:08

【香港政情】暴動案梁天琦出庭自辯，稱事發當晚才決定前往聲援

　　《經濟通通訊社１７日專訊》２０１６年農曆年初二發生的旺角騷亂，本土民主前線前發言
人梁天琦，與李諾文、盧建民、林傲軒及林倫慶，被控暴動、煽惑暴動及非法集結等六項罪名。
高等法院今日繼續審理有關案件。
　　梁天琦被控一項煽惑暴動罪及兩項暴動罪，他早前已承認一項襲警罪。梁天琦今日出庭自辯
，指自己雖不是在港出生，但在香港成長及接受教育，對香港有深厚感情，在２００８年首次參
與六四集會及七一遊行，之後都有持續參與集會和遊行，亦有參與２０１４年的雨傘運動，但其
後感到自己的力量微薄、行動未能為社會帶來改變，遂思考日後可以做些甚麼。
　　梁天琦表示，在２０１６年農曆年初一晚，得悉本民前有成員將到旺角聲援小販，但由於當
時自己正參選立法會選舉，為免有拉票之嫌而未有答應到場，但之後得悉到場成員不足１０人，
才決定前往聲援小販。
　　他指，其後砵蘭街一帶發生交通意外，接著越來越多人聚集，並看到一班警員向該方向推進
，有警員手持警告旗幟，感到他們是想驅趕在場市民，形容當時氣氛緊張，而當時同屬本民前的
黃台仰呼籲現場人士讓開，讓警員處理交通意外，但當時未有人聆聽黃台仰的呼籲，亦有人喝倒
采，斥責不要「抽水」。（ｃｗ）（ｚｚ）

返回新聞主頁

最新專題
More
剖析天下17/04/2018
【FOCUS】狂人侵侵劍指中國5G 突打匯率牌恐巨浪未至
生財有道17/04/2018
【禁制中興】林嘉麒: 中興與美方和解前 手機及通訊設備股仍受壓
生財有道17/04/2018
【禁制中興】美禁美企向中興售零件7年 券商: 短期影響大
國際動態17/04/2018
星擬向Airbnb開綠燈 准住宅短租
生財有道16/04/2018
【俄鋁風暴】孫柏文料即使俄鋁停牌仍續派息 解禁後將大升至4元
生財有道16/04/2018
【FOCUS】海南自貿崛起 香江名句怎重寫
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【將帥無能累死三軍】330億元死貨賣唔出，H&M究竟發生了甚麼？ 新文章
走肉廚房 ． Cathy Lee
【奇葩美味】葡汁香焗鑽石椰菜花 11
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
【護心最強十字花科蔬菜】營養師教你3招 釋放有益營養素 2
我做Marketing ． Michael & Derek
【千奇百趣上班服】每逢星期五，她都會穿上超迷你短裙…… 4
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
貿戰一錘定音 5
健康Video
【營養師教煮】豆腐三部曲！第一招蒸肉餅「減肉低卡」大法 6
國金與投資 ． 曾廣標
貿易戰站隊有術 6
足球俱樂部 ． 主教練
皇馬爭議12碼 歐聯的計算 曼城連敗3仗 冠軍路更長
小薯茶水間
【好工不如好老細！】5點幫你認清Leader和Boss的分別 5
台灣熱話 ． 姚超文
【台灣私房菜地圖】隱身於傳統木器店 白斬土雞肉、清蒸鱸魚不預訂吃不到！ 3
鬆一鬆 ． 通通
【你去旅行嗎？】這名清潔工竟靠著「這方法」變成年收100萬環遊世界的人生勝利組！ 2
玄來更精彩 ． 黃美雲
做打工皇帝要乜條件？ 2
打工秘笈
【搵工如拍拖？】不再委屈自己！看著4點找好工！ 4
食療新意思 ． 陳沛思
【趕走春倦】姬松茸蟲草花木耳圓肉雞湯 2
政是有心 ． 余君雋
未有首期「抽中再想辦法」想法背後，何等悲哀？ 4
花生味辦公室 ． 玄米米
【打工仔on call 24小時】星期六、日要做野？想上位小心命都冇！ 4
都市痛症 ． Oscar 治療師
【慎防腳痛】選鞋貼士：前掌弧度不多於15度！ 5
我要退休 ． 羅國森、曾智華
政府年金加碼是好事
健康大晒
【長者早餐兩大謬誤】擔心「三高」戒口？竟然反造成營養不良 1
Bella vita 美好生活 ． 葉子僑 Bella
【關係篇】男女角力賽！適當刑罰令關係更長遠？ 3
暢所欲妍 ． 屈穎妍
語言偽術之至高境界 109
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【將帥無能累死三軍】330億元死貨賣唔出，H&M究竟發生了甚麼？ 新文章
鬆一鬆 ． 通通
【原來係咁】酒店的床尾為什麼要放「非常沒用的一塊布」? 3
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
【咖啡會致癌？】不用怕！註冊營養師為你拆解謬誤 2
國金與投資 ． 曾廣標
千億美元戰役的底牌 18
健康解「迷」
【常見婦女腫瘤】4個就有1個中招？子宮肌瘤沒病徵難發現？ 3
健康Video
【坐骨神經痛】坐姿不良手尾長，兩招防患未然 3
政是有心 ． 余君雋
戴耀廷胡言亂語，害死香港；譚耀宗心領神會，解讀中央 21
玄來更精彩 ． 黃美雲
【真人真事】以為中風實被松鼠附身？高人妙招化解驚奇事件 2
為理發聲 ． 石老師工作室
不懂避嫌 何以為官 27
玩樂好去處
【玩轉復活節】春日嘉年華！迪士尼全新「日與夜」5大焦點活動 3
「男」言之隱 NEW
解開治療不舉的誤解 2
足球俱樂部 ． 主教練
皇馬巴塞拜仁穩入4強　歐聯抽籤無形之手若現 2
抵玩自助遊
$11,000玩11日 與閨密把臂同遊墨爾本 1
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休要靠小超人
香港街頭美食
【滷肉飯控出動】百年懷舊古早味！8大台灣人氣滷肉飯登陸香港 2
健康大晒
【打工仔帶飯的法則】黃金營養比例必須知！隔夜餸翻叮有咩要注意 7
小薯茶水間
【向名人取經】返工返到唉聲嘆氣？袋好8大打氣金句！ 4
廣告背後 ． 袁靜
【愛的方程式？】不時說聲「我愛你」，便可讓婚姻重燃愛火？ 6
形象UP！ ． 藍婷
【Ball場穿搭有學問】出席隆重場合，就等於要性感裝扮嗎？ 1
產品簡介

【etnet Bonus賞你】「The ONE x ONE PIECE 索柏大冒險」限定版「探索航海筆記本」+「探『索』旅行袋

經濟通攝影記者張嘉奇於《前線‧焦點 2017》新聞攝影比賽獲得季軍

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊