【香港政情】暴動案梁天琦出庭自辯，稱事發當晚才決定前往聲援

《經濟通通訊社１７日專訊》２０１６年農曆年初二發生的旺角騷亂，本土民主前線前發言

人梁天琦，與李諾文、盧建民、林傲軒及林倫慶，被控暴動、煽惑暴動及非法集結等六項罪名。

高等法院今日繼續審理有關案件。

梁天琦被控一項煽惑暴動罪及兩項暴動罪，他早前已承認一項襲警罪。梁天琦今日出庭自辯

，指自己雖不是在港出生，但在香港成長及接受教育，對香港有深厚感情，在２００８年首次參

與六四集會及七一遊行，之後都有持續參與集會和遊行，亦有參與２０１４年的雨傘運動，但其

後感到自己的力量微薄、行動未能為社會帶來改變，遂思考日後可以做些甚麼。

梁天琦表示，在２０１６年農曆年初一晚，得悉本民前有成員將到旺角聲援小販，但由於當

時自己正參選立法會選舉，為免有拉票之嫌而未有答應到場，但之後得悉到場成員不足１０人，

才決定前往聲援小販。

他指，其後砵蘭街一帶發生交通意外，接著越來越多人聚集，並看到一班警員向該方向推進

，有警員手持警告旗幟，感到他們是想驅趕在場市民，形容當時氣氛緊張，而當時同屬本民前的

黃台仰呼籲現場人士讓開，讓警員處理交通意外，但當時未有人聆聽黃台仰的呼籲，亦有人喝倒

采，斥責不要「抽水」。（ｃｗ）（ｚｚ）

