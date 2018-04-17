【香港政情】黃之鋒就公司註冊處拒絕香港眾志申請提司法覆核

《經濟通通訊社１７日專訊》公司註冊署今年初拒絕香港眾志申請成為公司，香港眾志秘書

長黃之鋒今日入稟高等法院提出司法覆核。

黃之鋒指，香港眾志早在２０１６年提出申請，註冊署直至今年１月才回覆，因該黨主張自

決，所以拒絕有關申請。

黃之鋒批評公司註冊署是拖延處理及政治審查，質疑事件與該黨成員周庭被取消立法會補選

資格有關。他又指，香港眾志未能和其他政黨一樣取得法定地位，將會影響籌款等日常運作，質

疑日後其他主張「結束一黨專政」的政黨，都可能不能註冊為公司。（ｃｗ）（ｚｚ）

