【香港政情】梁天琦：當時作選舉遊行望緩和氣氛，惟警方來勢洶洶

《經濟通通訊社１７日專訊》梁天琦於旺角騷亂案被控煽惑暴動及暴動等罪，案件今日在高

等法院繼續審訊。梁天琦自辯時指，警察與人群對峙期間，他接獲選舉助理來電，建議即場舉行

選舉遊行，認為有助緩和現場氣氛，因為作為立法會選舉的候選人，相信警方會有顧忌，希望可

保護現場人士，及阻止警方的推進。

他指在初一當晚到旺角聲援小販擺賣，至約晚上１１時半，警察從山東街推出高台開路推進

，人群走向警察的方向，他一度被推倒地上，其後有人拉他到行人路上。他指，當時警方已向人

群噴射胡椒噴霧，警察舉起紅旗並四圍向人揮舞警棍，推途人上行人路，期間一個火爐被撞倒。

他認為警方的武力及裝備已升級許多，目的是要驅散群眾。

梁續指，當時路上多處有巿民與警方爭執，其選舉助理致電他，建議再舉辧一次選舉遊行，

當時他沒即時答應，因他覺得以新東選區候選人身份在旺角辦遊行感到尷尬。

後來助理與黃台仰再作同樣建議，梁天琦指當時認為警方會因其立法會候選人的身份，而有

所顧忌，或可緩和到當時氣氛，保護現場巿民。由於情況危急，他穿上本民前衞衣後以宣布進行

選舉遊行。

他指，作出宣布後，站在警員前面一段時間，未能阻止警方推進，後面有人遞上盾牌，但不

知道盾牌是否屬於本民前。至約凌晨一時半，警方向人群廣播。他亦公開對食環署及警方暴力驅

趕巿民及小販表示不滿，直呼他們「公安、城管」，當時他已準備好，警察會採取行動。

警察廣播期間，黃台仰亦拿着大聲公說：「３、２、１，去」，他遂戴着面罩、手拿着水樽

與本民前成員跑向警察，衝突中他被噴胡椒噴霧、遭警棍打中頭部，眼鏡亦被打爆。（ｆｗ）（

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