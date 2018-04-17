《經濟通通訊社記者楊英傑１７日上海專電》上海市委書記李強昨日（１６日）下午會見以
全國政協常委唐英年為團長的香港蘇、浙、滬社團聯合訪滬代表團一行。李強說，香港蘇浙滬社
團長期支持上海經濟社會發展，促進香港與內地特別是長三角地區的合作交流，李強希望在現有
良好基礎上進一步深化拓展金融、經貿、文化、青年等領域交流合作。
唐英年表示，香港和上海關係密切，互利合作涵蓋各個領域，希望以上海及長三角地區下一
步發展為契機，深化雙方各領域交流合作，為促進滬港共同發展和長三角一體化作出更大貢獻。
17/04/2018 09:14
【上海專電】唐英年訪滬：望深化港滬各領域交流合作
《經濟通通訊社記者楊英傑１７日上海專電》上海市委書記李強昨日（１６日）下午會見以
全國政協常委唐英年為團長的香港蘇、浙、滬社團聯合訪滬代表團一行。李強說，香港蘇浙滬社
團長期支持上海經濟社會發展，促進香港與內地特別是長三角地區的合作交流，李強希望在現有
良好基礎上進一步深化拓展金融、經貿、文化、青年等領域交流合作。
唐英年表示，香港和上海關係密切，互利合作涵蓋各個領域，希望以上海及長三角地區下一
步發展為契機，深化雙方各領域交流合作，為促進滬港共同發展和長三角一體化作出更大貢獻。
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