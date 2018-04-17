【上海專電】特變電工發債獲批，成為首單支持一帶一路建設債券

《經濟通通訊社記者楊英傑１７日上海專電》特變電工（滬：６０００８９）近日申報的公

司債券獲中證監核准，成為首單獲批用於「一帶一路」建設的公司債券。上交所指出，此單債券

的成功推出，是上交所持續為境內企業「走出去」提供資金支持、服務一帶一路建設的又一重要

舉措。

該公司債券擬發行規模不超過３０億元人民幣，期限不超過１０年，主體和債項評級均為Ａ

ＡＡ，募集資金將用於蒙古、老撾、塔吉克斯坦等一帶一路沿線國家的輸變電工程建設。

