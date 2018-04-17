【海南自貿】海南概念股集體漲停，報道指監管部門已關注

《經濟通通訊社１７日專訊》海南一系列利好政策出台，令２１隻在海南註冊的Ａ股股票上

日（１６日）集體漲停，事件引起監管部門關注。

據《２１世紀經濟報道》指，有關海南板塊暴漲背後可能存在炒作問題，已被監管部門關注

，其間若發現證券違法問題或將從嚴查處。

消息指，農曆新年前海南板塊已出現異動，監管部門已經關注。針對異動及概念問題，不排

除交易所將會發函問詢，而如果發現其中存在內幕交易、市場操縱的問題，亦將從嚴查處。

（ｋｌ）

