《經濟通通訊社１７日專訊》海南一系列利好政策出台，令２１隻在海南註冊的Ａ股股票上
日（１６日）集體漲停，事件引起監管部門關注。
據《２１世紀經濟報道》指，有關海南板塊暴漲背後可能存在炒作問題，已被監管部門關注
，其間若發現證券違法問題或將從嚴查處。
消息指，農曆新年前海南板塊已出現異動，監管部門已經關注。針對異動及概念問題，不排
除交易所將會發函問詢，而如果發現其中存在內幕交易、市場操縱的問題，亦將從嚴查處。
（ｋｌ）
17/04/2018 08:47
【海南自貿】海南概念股集體漲停，報道指監管部門已關注
《經濟通通訊社１７日專訊》海南一系列利好政策出台，令２１隻在海南註冊的Ａ股股票上
日（１６日）集體漲停，事件引起監管部門關注。
據《２１世紀經濟報道》指，有關海南板塊暴漲背後可能存在炒作問題，已被監管部門關注
，其間若發現證券違法問題或將從嚴查處。
消息指，農曆新年前海南板塊已出現異動，監管部門已經關注。針對異動及概念問題，不排
除交易所將會發函問詢，而如果發現其中存在內幕交易、市場操縱的問題，亦將從嚴查處。
（ｋｌ）
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