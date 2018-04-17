【數據解讀】招行：中國經濟韌性仍然存在，預計全年經濟溫和回落

《經濟通通訊社１７日專訊》招商銀行資產管理部高級分析師劉東亮表示，３月及首季宏觀

數據整體反映中國經濟韌性仍然存在，預計全年經濟將溫和回落。

劉東亮指，３月地產數據表現不錯，首季地產投資累計增速反彈至１０﹒４％，新開工累計

增速反彈至９﹒７％，以此推算，３月按年增速相當樂觀。在對地產融資、按揭收緊及銷售回落

的背景下，地產仍能有強勁表現，主要受３月挖掘機銷售爆發、開發商資金壓力不大且對未來銷

售樂觀影響，相信今年地產投資沒有必要悲觀，地產更有可能是相對企穩，亦意味地產可能會進

入第四個景氣年度。

對於首季投資數據下滑至７﹒５％，劉東亮指，考慮到地產強勁，大致判斷基建與製造業投

資表現不佳，其中，基建回落與目前收緊地方政府融資及銀行表外融資一致，預計基建回落勢頭

仍將繼續，但在地產支撐下，投資暫無硬著陸風險。整體而言，３月及首季投資數據，初步打消

了春節後有關開工率偏低的經濟悲觀預期。

整體而言，劉東亮認為，３月及首季宏觀數據反映中國經濟韌性仍在，維持中國經濟尚未轉

向悲觀階段的判斷，預計全年經濟將溫和回落，實現經濟增長目標難度不大，暫時看不到貨幣政

策放鬆的壓力，但考慮到社會融資增速回落的趨勢，認為營造利率下行的環境將會較有利，但具

體仍需視乎監管政策及流動性而定。

另外，劉東亮又提到，第二季開始出現的新變化亦應重視，如貿易摩擦是否會升級從而影響

出口，兩會結束後地方基建積極性在融資受限的情況下，基建增速會降到多低，實體企業利潤改

善的勢頭能否遏制製造業投資下滑的趨勢等。（ｋｌ）

