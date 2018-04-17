【禁制中興】中興：第一時間成立危機應對工作組，正制定應對措施

《經濟通通訊社１７日專訊》據內地媒體引述中興（００７６３）（深：００００６３）發

出的內部信指，公司已第一時間成立了危機應對工作組，目前在各個領域都在分析並制定應對舉

措，全力以赴、直面危機，又指任何通往光明未來的道路都不是筆直，公司國際化征程亦同樣伴

隨著曲折和不平。

美國商務部宣布，禁止美國公司向中興通訊銷售電子技術或通訊零件，為期長達７年，中興

ＡＨ股今日起停牌。（ｋｌ）

