《經濟通通訊社１７日專訊》據內地媒體引述中興（００７６３）（深：００００６３）發
出的內部信指，公司已第一時間成立了危機應對工作組，目前在各個領域都在分析並制定應對舉
措，全力以赴、直面危機，又指任何通往光明未來的道路都不是筆直，公司國際化征程亦同樣伴
隨著曲折和不平。
美國商務部宣布，禁止美國公司向中興通訊銷售電子技術或通訊零件，為期長達７年，中興
ＡＨ股今日起停牌。（ｋｌ）
17/04/2018 13:03
【禁制中興】中興：第一時間成立危機應對工作組，正制定應對措施
《經濟通通訊社１７日專訊》據內地媒體引述中興（００７６３）（深：００００６３）發
出的內部信指，公司已第一時間成立了危機應對工作組，目前在各個領域都在分析並制定應對舉
措，全力以赴、直面危機，又指任何通往光明未來的道路都不是筆直，公司國際化征程亦同樣伴
隨著曲折和不平。
美國商務部宣布，禁止美國公司向中興通訊銷售電子技術或通訊零件，為期長達７年，中興
ＡＨ股今日起停牌。（ｋｌ）
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