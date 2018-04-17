【數據解讀】國泰君安：內需將發揮更加重要作用，維持零售業評級

《經濟通通訊社１７日專訊》國泰君安發布研究報告指出，內地上月社會消費品零售總額為

人民幣２﹒９１萬億元，同比名義升１０﹒１％，高於市場平均預期值０﹒４個百分點，雖然增

速同比下降０﹒８個百分點，但分地區來看，城市與農村區域分別升９﹒９％及１０﹒９％。分

品類來看，期內生活必需品包括食品、飲料、服裝、日用品和藥品全部錄得雙位數增長。

另外，消費者信心指數在２月達到了１２４，是２５年來的最高位。

３月社會零售總額顯示強勁復甦，國泰君安表示，在變動的國際環境下，內需將在中國宏觀

經濟中發揮更加重要的作用。另一方面，國泰君安認為，未來減輕稅負、提升營商環境等一系列

政策有利於消費增長，故維持零售行業「中性」評級，服裝行業和食品飲料和日用品行業「跑贏

大市」評級，同時維持恆安國際（０１０４４）的「買入」評級及目標價８８港元；維持海爾電

器（０１１６９）「買入」評級，目標價３２﹒９３港元。（ｅｎ）



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

